Еще один известный маркетплейс крупно оштрафовали

3 июня Главное управление по вопросам конкуренции, защиты прав потребителей и борьбы с мошенничеством Франции (DGCCRF) заняло жесткую позицию, применив санкции на китайскую платформу электронной коммерции за несоблюдение правил информирования потребителей. Компания Shein оспаривает штраф, считая его «несоразмерным».
На этот раз DGCCRF наложил рекордный штраф в размере 22,4 миллиона евро за несоблюдение правил информирования потребителей, пишет Le Figaro.
«Shein оспаривает эти административные санкции. Компания считает их явно несоразмерными и дискриминационными», - продолжил представитель группы.
В последние месяцы онлайн-торговые площадки столкнулись со значительными санкциями. В июле прошлого года компания Shein согласилась выплатить штраф в размере 40 миллионов евро после расследования, проведенного французским Генеральным директоратом по вопросам конкуренции, защиты прав потребителей и борьбы с мошенничеством (DGCCRF), за вводящую в заблуждение деловую практику по отношению к потребителям.