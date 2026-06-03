В Баку судят бывших чиновников

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу бывшего заместителя главы Исполнительной власти Гарадагского района Надира Мурадова, бывшего начальника отдела районного хозяйства аппарата Исполнительной власти Гафара Абдуллаева и других должностных лиц.

Материалы уголовного дела направлены в Гарадагский районный суд для рассмотрения по существу. Дело находится в производстве судьи Шафы Дадашевой. Судебное заседание назначено на 4 июня.

Напомним, Надир Мурадов, Гафар Абдуллаев, Рашад Надирли и Иса Шамсалиев были привлечены к уголовной ответственности по статьям 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 (неоднократное получение взятки группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана. В завершение следствия предъявленные им обвинения были смягчены. Теперь вышеуказанных лиц обвиняют по статье 312-1.1 (незаконное влияние на решение должностного лица — торговля влиянием) УК Азербайджана. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от 6 до 10 тысяч манатов либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

В отношении Н.Мурадова и Г.Абдуллаева избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении И.Шамсалиева и Р.Надирли — мера пресечения, не связанная с лишением свободы.