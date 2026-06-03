USD 1.7000
EUR 1.9763
RUB 2.3214
Подписаться на уведомления
Алиев создает Нацагентство кибербезопасности. Чем оно будет заниматься?
Новость дня
Алиев создает Нацагентство кибербезопасности. Чем оно будет заниматься?

В Баку судят бывших чиновников

Инара Рафикгызы
12:36 756

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу бывшего заместителя главы Исполнительной власти Гарадагского района Надира Мурадова, бывшего начальника отдела районного хозяйства аппарата Исполнительной власти Гафара Абдуллаева и других должностных лиц.

Материалы уголовного дела направлены в Гарадагский районный суд для рассмотрения по существу. Дело находится в производстве судьи Шафы Дадашевой. Судебное заседание назначено на 4 июня.

Напомним, Надир Мурадов, Гафар Абдуллаев, Рашад Надирли и Иса Шамсалиев были привлечены к уголовной ответственности по статьям 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 (неоднократное получение взятки группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана. В завершение следствия предъявленные им обвинения были смягчены. Теперь вышеуказанных лиц обвиняют по статье 312-1.1 (незаконное влияние на решение должностного лица — торговля влиянием) УК Азербайджана. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от 6 до 10 тысяч манатов либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

В отношении Н.Мурадова и Г.Абдуллаева избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении И.Шамсалиева и Р.Надирли — мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Иран: Кувейт и Бахрейн ответственны за атаки США
Иран: Кувейт и Бахрейн ответственны за атаки США фото; обновлено 13:32
13:32 4429
Пашинян: «Я увидел, что Карабах – искушение и ловушка»
Пашинян: «Я увидел, что Карабах – искушение и ловушка»
13:29 360
Пашинян отвечает: «Это нехороший путь...»
Пашинян отвечает: «Это нехороший путь...»
13:23 435
Россия хочет отношений без лжи
Россия хочет отношений без лжи
13:19 434
Мадьяр предлагает площадку Путину и Зеленскому
Мадьяр предлагает площадку Путину и Зеленскому
13:06 324
Изменнику Фарзалиеву зачитали приговор
Изменнику Фарзалиеву зачитали приговор
13:03 539
Зеленский об ударе по Петербургу
Зеленский об ударе по Петербургу фото; видео; обновлено 11:03
11:03 6486
Требование Трампа
Требование Трампа обновлено 03:26
03:26 9418
Алиев на открытии нового здания Центробанка
Алиев на открытии нового здания Центробанка фото; новость дополнена
12:20 1771
Беседа азербайджанского, армянского и турецкого министров
Беседа азербайджанского, армянского и турецкого министров
12:04 1157
Россия бомбит Украину от отчаяния
Россия бомбит Украину от отчаяния The New York Times
11:44 1527

ЭТО ВАЖНО

Иран: Кувейт и Бахрейн ответственны за атаки США
Иран: Кувейт и Бахрейн ответственны за атаки США фото; обновлено 13:32
13:32 4429
Пашинян: «Я увидел, что Карабах – искушение и ловушка»
Пашинян: «Я увидел, что Карабах – искушение и ловушка»
13:29 360
Пашинян отвечает: «Это нехороший путь...»
Пашинян отвечает: «Это нехороший путь...»
13:23 435
Россия хочет отношений без лжи
Россия хочет отношений без лжи
13:19 434
Мадьяр предлагает площадку Путину и Зеленскому
Мадьяр предлагает площадку Путину и Зеленскому
13:06 324
Изменнику Фарзалиеву зачитали приговор
Изменнику Фарзалиеву зачитали приговор
13:03 539
Зеленский об ударе по Петербургу
Зеленский об ударе по Петербургу фото; видео; обновлено 11:03
11:03 6486
Требование Трампа
Требование Трампа обновлено 03:26
03:26 9418
Алиев на открытии нового здания Центробанка
Алиев на открытии нового здания Центробанка фото; новость дополнена
12:20 1771
Беседа азербайджанского, армянского и турецкого министров
Беседа азербайджанского, армянского и турецкого министров
12:04 1157
Россия бомбит Украину от отчаяния
Россия бомбит Украину от отчаяния The New York Times
11:44 1527
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться