Родился в рубашке

Пилот американского истребителя F-15E Strike Eagle, сбитого над Ираном 3 апреля, выжил после двух катапультирований за один месяц.

Один и тот же пилот был дважды сбит в ходе военной операции США против Ирана. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на собственные источники.

Как сообщает CBS News со ссылкой на источники, этот же летчик управлял одним из трех F-15, сбитых в результате «дружественного огня» силами ПВО Кувейта в начале войны. Оба инцидента произошли с разницей чуть более 30 дней.

Первое катапультирование произошло в конце февраля: из-за ошибки кувейтских военных три F-15E были поражены зенитной ракетой. Шесть членов экипажа успешно покинули машины и были эвакуированы. Пилот был в строю уже через несколько недель.

Вторая атака, стоившая летчику серьезных травм, произошла 3 апреля в небе над Ираном. Самолет был поражен иранской ракетой класса «земля-воздух» (по другим данным — из ПЗРК китайского производства). Обоих членов экипажа эвакуировали из тыла противника в ходе рискованной операции: пилота вывезли через несколько часов после крушения, второго члена экипажа — почти через двое суток.

Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона заявил, что летчик «почти наверняка» стал первым военным, дважды сбитым в одном конфликте со времен Вьетнамской войны. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн назвал выживание пилотов «чудом» и охарактеризовал ситуацию как «редчайшее совпадение». Имя пилота не разглашается.