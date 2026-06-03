Родился в рубашке

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Один и тот же пилот был дважды сбит в ходе военной операции США против Ирана. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на собственные источники.

Пилот американского истребителя F-15E Strike Eagle, сбитого над Ираном 3 апреля, выжил после двух катапультирований за один месяц.

Как сообщает CBS News со ссылкой на источники, этот же летчик управлял одним из трех F-15, сбитых в результате «дружественного огня» силами ПВО Кувейта в начале войны. Оба инцидента произошли с разницей чуть более 30 дней.

Первое катапультирование произошло в конце февраля: из-за ошибки кувейтских военных три F-15E были поражены зенитной ракетой. Шесть членов экипажа успешно покинули машины и были эвакуированы. Пилот был в строю уже через несколько недель.

Вторая атака, стоившая летчику серьезных травм, произошла 3 апреля в небе над Ираном. Самолет был поражен иранской ракетой класса «земля-воздух» (по другим данным — из ПЗРК китайского производства). Обоих членов экипажа эвакуировали из тыла противника в ходе рискованной операции: пилота вывезли через несколько часов после крушения, второго члена экипажа — почти через двое суток.

Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона заявил, что летчик «почти наверняка» стал первым военным, дважды сбитым в одном конфликте со времен Вьетнамской войны. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн назвал выживание пилотов «чудом» и охарактеризовал ситуацию как «редчайшее совпадение». Имя пилота не разглашается.

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