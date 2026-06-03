Ближайшего соратника Самвела Карапетяна арестовали

В Армении суд избрал меру пресечения в виде двухмесячного ареста в отношении Алика Алексаняна — одного из ближайших соратников лидера блока «Сильная Армения», российско-армянского предпринимателя Самвела Карапетяна. Об этом пишут армянские СМИ со ссылкой на Следственный комитет Армении.

Алексаняну предъявлены обвинения в отмывании денежных средств в особо крупном размере и подкупе избирателей. По версии СК Армении, Алексанян, являясь учредителем и исполнительным директором общественной организации «По-своему», с октября 2025 по март 2026 года получил от фонда «Ташир» около $4,4 млн и 230 тыс. евро под видом подарков и займов.