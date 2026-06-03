USD 1.7000
EUR 1.9763
RUB 2.3214
Подписаться на уведомления
Алиев создает Нацагентство кибербезопасности. Чем оно будет заниматься?
Новость дня
Алиев создает Нацагентство кибербезопасности. Чем оно будет заниматься?

Греческий магнат готов платить за Ормуз

12:58 500

Греческий судоходный магнат Эвангелос Маринакис заявил, что готов платить $200 тыс. за проход через Ормузский пролив, если тот будет открыт для судоходства, сообщает Financial Times (FT).

«Даже если бы нам пришлось платить сбор, для меня [это] было бы намного лучше, чем закрытие пролива», — сказал он.

Один из крупнейших греческих судовладельцев, глава компании Capital Maritime Group, владеющей флотом из 185 судов и примерно 35 танкеров, указал, что судовладельцы годами несли дополнительные расходы в регионе за переправу через мыс Доброй Надежды из-за нападений хуситов в Красном море.

«Для меня лучше заплатить пошлину в размере $100 тыс. или $200 тыс. в зависимости от размера груза или судна, чем терпеть все эти неудобства. Эти деньги могут покрыть весь ущерб от того, что происходило до сих пор», — пояснил он.

Иран: Кувейт и Бахрейн ответственны за атаки США
Иран: Кувейт и Бахрейн ответственны за атаки США фото; обновлено 13:32
13:32 4432
Пашинян: «Я увидел, что Карабах – искушение и ловушка»
Пашинян: «Я увидел, что Карабах – искушение и ловушка»
13:29 364
Пашинян отвечает: «Это нехороший путь...»
Пашинян отвечает: «Это нехороший путь...»
13:23 438
Россия хочет отношений без лжи
Россия хочет отношений без лжи
13:19 440
Мадьяр предлагает площадку Путину и Зеленскому
Мадьяр предлагает площадку Путину и Зеленскому
13:06 325
Изменнику Фарзалиеву зачитали приговор
Изменнику Фарзалиеву зачитали приговор
13:03 543
Зеленский об ударе по Петербургу
Зеленский об ударе по Петербургу фото; видео; обновлено 11:03
11:03 6490
Требование Трампа
Требование Трампа обновлено 03:26
03:26 9418
Алиев на открытии нового здания Центробанка
Алиев на открытии нового здания Центробанка фото; новость дополнена
12:20 1775
Беседа азербайджанского, армянского и турецкого министров
Беседа азербайджанского, армянского и турецкого министров
12:04 1161
Россия бомбит Украину от отчаяния
Россия бомбит Украину от отчаяния The New York Times
11:44 1528

ЭТО ВАЖНО

Иран: Кувейт и Бахрейн ответственны за атаки США
Иран: Кувейт и Бахрейн ответственны за атаки США фото; обновлено 13:32
13:32 4432
Пашинян: «Я увидел, что Карабах – искушение и ловушка»
Пашинян: «Я увидел, что Карабах – искушение и ловушка»
13:29 364
Пашинян отвечает: «Это нехороший путь...»
Пашинян отвечает: «Это нехороший путь...»
13:23 438
Россия хочет отношений без лжи
Россия хочет отношений без лжи
13:19 440
Мадьяр предлагает площадку Путину и Зеленскому
Мадьяр предлагает площадку Путину и Зеленскому
13:06 325
Изменнику Фарзалиеву зачитали приговор
Изменнику Фарзалиеву зачитали приговор
13:03 543
Зеленский об ударе по Петербургу
Зеленский об ударе по Петербургу фото; видео; обновлено 11:03
11:03 6490
Требование Трампа
Требование Трампа обновлено 03:26
03:26 9418
Алиев на открытии нового здания Центробанка
Алиев на открытии нового здания Центробанка фото; новость дополнена
12:20 1775
Беседа азербайджанского, армянского и турецкого министров
Беседа азербайджанского, армянского и турецкого министров
12:04 1161
Россия бомбит Украину от отчаяния
Россия бомбит Украину от отчаяния The New York Times
11:44 1528
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться