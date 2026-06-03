Греческий магнат готов платить за Ормуз

Греческий судоходный магнат Эвангелос Маринакис заявил, что готов платить $200 тыс. за проход через Ормузский пролив, если тот будет открыт для судоходства, сообщает Financial Times (FT).

«Даже если бы нам пришлось платить сбор, для меня [это] было бы намного лучше, чем закрытие пролива», — сказал он.

Один из крупнейших греческих судовладельцев, глава компании Capital Maritime Group, владеющей флотом из 185 судов и примерно 35 танкеров, указал, что судовладельцы годами несли дополнительные расходы в регионе за переправу через мыс Доброй Надежды из-за нападений хуситов в Красном море.

«Для меня лучше заплатить пошлину в размере $100 тыс. или $200 тыс. в зависимости от размера груза или судна, чем терпеть все эти неудобства. Эти деньги могут покрыть весь ущерб от того, что происходило до сих пор», — пояснил он.