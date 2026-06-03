Потребительские кредиты для медицинских работников от Azer Turk Bank

Для потребительских кредитов сроком до одного года действует процентная ставка 9,9% годовых . Кредиты предоставляются на срок до 59 месяцев с комиссией, начинающейся от 0%.

Для кредитов сроком более одного года процентная ставка и размер комиссии зависят от ежемесячного дохода заемщика. Банк предлагает кредиты на следующие сроки:

• до 24 месяцев - 11,9% годовых

• до 36 месяцев - 12,9% годовых

• до 48 месяцев - 13,9% годовых

• до 60 месяцев - 15,9% годовых.

Кроме того, медицинские работники, имеющие кредиты в других банках, могут рефинансировать свои текущие кредитные обязательства в Azer Turk Bank на более выгодных условиях: с более низкой процентной ставкой, более длительным сроком погашения или более удобным ежемесячным платежом. Если сумма рефинансируемого кредита превышает 10 000 манатов, комиссия за обслуживание составляет 0%.

Оформить кредит можно онлайн на сайте Azer Turk Bank или через мобильное приложение atb360.

Кампания действует до 30 июня 2026 года включительно.

С более подробной информацией об услугах и продуктах банка можно ознакомиться на сайте https://atb.az, официальных корпоративных страницах банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.