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Потребительские кредиты для медицинских работников от Azer Turk Bank

12:56 203

Государственный Azer Turk Bank предлагает работникам сферы здравоохранения потребительские кредиты без залога на выгодных условиях. Максимальная сумма кредита составляет 80 000 манатов.

Для потребительских кредитов сроком до одного года действует процентная ставка 9,9% годовых. Кредиты предоставляются на срок до 59 месяцев с комиссией, начинающейся от 0%.

Для кредитов сроком более одного года процентная ставка и размер комиссии зависят от ежемесячного дохода заемщика. Банк предлагает кредиты на следующие сроки:

• до 24 месяцев - 11,9% годовых

• до 36 месяцев - 12,9% годовых

• до 48 месяцев - 13,9% годовых

• до 60 месяцев - 15,9% годовых.

Кроме того, медицинские работники, имеющие кредиты в других банках, могут рефинансировать свои текущие кредитные обязательства в Azer Turk Bank на более выгодных условиях: с более низкой процентной ставкой, более длительным сроком погашения или более удобным ежемесячным платежом. Если сумма рефинансируемого кредита превышает 10 000 манатов, комиссия за обслуживание составляет 0%.

Оформить кредит можно онлайн на сайте Azer Turk Bank или через мобильное приложение atb360.

Кампания действует до 30 июня 2026 года включительно.

С более подробной информацией об услугах и продуктах банка можно ознакомиться на сайте https://atb.az, официальных корпоративных страницах банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.

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