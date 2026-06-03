Мадьяр предлагает площадку Путину и Зеленскому

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13:06 325

Венгрия могла бы стать местом для переговоров по урегулированию конфликта в Украине, заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Мы можем оказать дипломатическую и гуманитарную помощь, и Венгрия могла бы также быть местом переговоров», — сказал он.

Мадьяр также затронул вопрос о возможном предоставлении гарантий безопасности Киеву. Таковые может дать только международное сообщество, считает венгерский премьер.

«Венгрия тут не может играть решающей роли, это прерогатива великих держав», — считает Мадьяр.

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