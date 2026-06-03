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Россия хочет отношений без лжи

13:19 447

Народ Армении «нужно отделять от правящей верхушки», ведь именно она «ведет страну к пропасти», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Армения потеряет собственную идентичность, если вступит в ЕС, как уже потеряла право называть свой бренди коньяком, заявил председатель Госдумы Володин. «А что будет продавать Армения? Вино они продают нам. Приехал Макрон, обнимались они с Пашиняном, ну и заключите договор, поставляйте вино во Францию. Нет, даже коньяк теперь у них уже бренди, потому что французы сказали: у вас это бренди. Они потеряют свою идентичность так же, как потеряли в Украине», - заявил он.

Володин добавил, что Россия «помогает и Армении, и ее народу», но выступает против «лжи, двойных стандартов» в отношениях.

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