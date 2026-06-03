Мощный тайфун в Японии: десятки пострадавших

Пострадавшие зафиксированы в шести префектурах южной, юго-западной и западной части Японии. Наиболее сложная ситуация сложилась в префектуре Окинава, где пострадали 17 жителей, один из которых находится в критическом состоянии.

В данный момент тайфун движется над Тихим океаном вдоль главного японского острова Хонсю со скоростью 45 км/ч.

Стихия вызвала масштабные сбои в авиасообщении: накануне было отменено свыше 760 внутренних и 90 международных рейсов. Рекомендации об эвакуации получили более 700 тыс. человек. Власти предупреждали о риске наводнений и схода селей.