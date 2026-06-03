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Пашинян отвечает: «Это нехороший путь...»

13:23 446

Ереван не станет спорить с Москвой относительно Евразийского экономического союза, при этом объединение должно продемонстрировать «новые положительные возможности» союза для Армении. С таким заявлением на встрече с избирателями в рамках предвыборной агитации выступил премьер-министр Никол Пашинян.

«С президентом России я провел очень теплый, дружеский разговор, у нас очень теплые, дружеские отношения. И я говорю нашим партнерам, что это нехороший путь, когда пытаются представить, какой вред может нанести ЕАЭС Армении. Это не дружеский разговор. Хороший путь - это показать, какую новую пользу может ЕАЭС дать Армении», - сказал Пашинян.

По его словам, Армения не будет спорить с Россией: «Как были в дружеских отношениях, так и останемся, спокойно без нервов объясним».

«Пусть перед нами не ставят выбор между перцем и государством. В Армении будут расти и розы, и перец, и абрикосы, и экспорт удвоится, увеличится в четыре раза, в том числе в страны ЕАЭС», - добавил премьер-министр Армении.

Пашинян отметил, что в рамках ЕАЭС владеет «достаточными рычагами, чтобы после выборов решить все проблемы на месте».

С 22 мая Россельхознадзор ввел запрет на поставки из Армении цветов; с 30 мая - временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении; с 2 июня - на ввоз плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда из Армении; с 3 июня - на ввоз из Армении плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, по сообщению ведомства, Армении с 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в РФ.

Накануне Пашинян назвал политизированным запрет на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов: «Если уже вносятся ограничения, это создает негативное восприятие среди граждан Армении по поводу ЕАЭС». Он также сообщил, что первая партия армянских товаров, запрещенных к ввозу в Россию, отправлена в другие страны.

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