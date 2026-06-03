Пашинян: «Я увидел, что Карабах – искушение и ловушка»

«Да, я тот человек, который сказал, что «Карабах – это Армения, и точка». Это из-за того, что я был предан той идее, которой нас кормили на протяжении 30 лет. Но я пошел по этому пути и узрел, я сказал со всей честностью, что мы не имеем права передавать этот конфликт, эту кровоточащую рану будущим поколениям. Мы должны передать нашим детям мир. И я пошел за этой проблемой всеми возможными способами и узрел, что это искушение.

И я узрел, что это ловушка. И да, это я проявил смелость и сказал народу, что мы идем по неправильному пути, что мы должны прекратить и не продолжать «карабахское движение». Благодаря этому мы сейчас больше государство, чем когда-либо, независимы больше, чем когда-либо, обеспечены безопасностью больше, чем когда-либо, и благополучны больше, чем когда-либо», - сказал Пашинян на фоне одобрительных возгласов детей, находящихся в передних рядах, вблизи премьерского агитационного пикапа, используемого в качестве импровизированной сцены.

По словам премьер-министра Армении, на сегодняшний день в стране установлен мир. «И я поздравляю всех вас по этому поводу с установленным миром. Уже два года, как на наших границах нет жертв, нет раненых. И это величайшее проявление почтения памяти наших жертв», - подчеркнул он.

По его мнению, продолжение «карабахского движения» привело бы только к новым жертвам, к новым войнам и в конечном итоге к потере армянской государственности. «Мы освободили, я освободил Республику Армения. И я считаю это своей величайшей службой, оказанной Республике Армения», - заключил Пашинян.