Новые залы дзюдо в Мардакяне и Гала

В Хазарском районе продолжается развитие инфраструктуры дзюдо. В поселках Мардакян и Гала введены в эксплуатацию новые залы.

Оба спортивных объекта, отстроенные при поддержке Федерации дзюдо Азербайджана, оснащены татами и необходимым инвентарем в соответствии с современными стандартами. Для комфортного и безопасного проведения тренировок оборудованы раздевалки, тренерские комнаты и другие вспомогательные помещения. В новых залах созданы все условия для занятий дзюдо более чем 200 спортсменов.

За последние годы благодаря реализуемым проектам по развитию инфраструктуры дзюдо в стране значительно расширились возможности для подготовки спортсменов. Так, в 2022–2026 годах новые залы дзюдо были открыты в различных регионах Азербайджана, включая Гянджу, Сумгаит, Гусар, Агстафу, Загаталу, Геранбой, Сабирабад, Зиря, Агдаш, Кюрдамир, Астару, Джалилабад, Тертер, Гах, Имишли, Шабран, Дашкесан и Евлах.

Кроме того, за указанный период в 202 спортивных залах Баку и регионов было уложено в общей сложности 14 300 татами. Реализуемые меры направлены на дальнейшую популяризацию дзюдо в стране, улучшение условий для тренировочного процесса в регионах и привлечение подрастающего поколения к занятиям этим видом спорта.