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В Азербайджане будет до 31 градуса тепла

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4 июня в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменно-облачная погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 12-16°, днем - 22-27° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 762 мм рт. ст., а относительная влажность воздуха составит 65-75% ночью и 50-55% днем.

В регионах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах временами возможны дожди. В отдельных местах ожидаются кратковременные ливни, грозы и град. Ночью и утром местами возможен туман. В некоторых местах восточный ветер усилится. 

Ночью температура воздуха составит 14-18°, днем - 26-31°, в горах ночью - 7-12°, днем - 15-20°, а в некоторых местах - 24-26° тепла.

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