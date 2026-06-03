USD 1.7000
EUR 1.9763
RUB 2.3214
Подписаться на уведомления
Алиев создает Нацагентство кибербезопасности. Чем оно будет заниматься?
Новость дня
Алиев создает Нацагентство кибербезопасности. Чем оно будет заниматься?

Заявление УЕФА об отстранении «Туран-Товуза» от еврокубков

Отдел спорта
14:05 1606

На официальном сайте УЕФА появилась информация об отстранении азербайджанского футбольного клуба «Туран-Товуз» от участия в Лиге конференций.

«Азербайджанский клуб признан не имеющим права участвовать в Лиге конференций УЕФА 2026/2027, - говорится в заявлении. - 2 июня 2026 года председатель Апелляционного органа УЕФА принял следующее решение: признать ПФК «Туран-Товуз» не имеющим права участвовать в Лиге конференций УЕФА 2026/2027 за невыполнение критерия допуска, предусмотренного статьей 4.01(g) регламента Лиги конференций УЕФА 2026/2027, а именно за прямое и/или косвенное участие в деятельности, направленной на организацию или влияние на исход матча на национальном или международном уровне».

В пункте g статьи 4.01 регламента говорится:

«Клуб допускается до соревнований, если не принимает непосредственного и/или косвенного участия в какой-либо деятельности, направленной на организацию или влияние на исход матча на национальном или международном уровне, начиная с 1 марта 2016 года (т.е. за десять лет до вступления в силу настоящих правил), и подтвердить это администрации УЕФА в письменной форме».

Напомним, в 2019 году семь футболистов «Туран-Товуза», который тогда играл еще в Первой лиге, были лишены права заниматься футбольной деятельностью из-за участия в договорных матчах. 

Сейчас «Туран-Товуз» старается оспорить решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде.

Трамп: Или сделка, или…
Трамп: Или сделка, или… обновлено 15:50
15:50 932
Попкорн и пепелище
Попкорн и пепелище Что там у соседей?
12:10 2583
Зеленский поставил вопрос ребром
Зеленский поставил вопрос ребром обновлено 15:30
15:30 1346
Кыргызстан заступился за арабов
Кыргызстан заступился за арабов
14:42 876
Тбилиси – за столом, а Москва – за бортом
Тбилиси – за столом, а Москва – за бортом наша аналитика
02:35 6575
Дело Перинатального центра: главная обвиняемая уехала из суда
Дело Перинатального центра: главная обвиняемая уехала из суда обновлено 14:58
14:58 1372
Заявление УЕФА об отстранении «Туран-Товуза» от еврокубков
Заявление УЕФА об отстранении «Туран-Товуза» от еврокубков
14:05 1607
Новые залы дзюдо в Мардакяне и Гала
Новые залы дзюдо в Мардакяне и Гала ФОТО
13:52 681
Пашинян: «Я увидел, что Карабах – искушение и ловушка»
Пашинян: «Я увидел, что Карабах – искушение и ловушка»
13:29 2247
Пашинян отвечает: «Это нехороший путь...»
Пашинян отвечает: «Это нехороший путь...»
13:23 2109
Россия хочет отношений без лжи
Россия хочет отношений без лжи
13:19 1635

ЭТО ВАЖНО

Трамп: Или сделка, или…
Трамп: Или сделка, или… обновлено 15:50
15:50 932
Попкорн и пепелище
Попкорн и пепелище Что там у соседей?
12:10 2583
Зеленский поставил вопрос ребром
Зеленский поставил вопрос ребром обновлено 15:30
15:30 1346
Кыргызстан заступился за арабов
Кыргызстан заступился за арабов
14:42 876
Тбилиси – за столом, а Москва – за бортом
Тбилиси – за столом, а Москва – за бортом наша аналитика
02:35 6575
Дело Перинатального центра: главная обвиняемая уехала из суда
Дело Перинатального центра: главная обвиняемая уехала из суда обновлено 14:58
14:58 1372
Заявление УЕФА об отстранении «Туран-Товуза» от еврокубков
Заявление УЕФА об отстранении «Туран-Товуза» от еврокубков
14:05 1607
Новые залы дзюдо в Мардакяне и Гала
Новые залы дзюдо в Мардакяне и Гала ФОТО
13:52 681
Пашинян: «Я увидел, что Карабах – искушение и ловушка»
Пашинян: «Я увидел, что Карабах – искушение и ловушка»
13:29 2247
Пашинян отвечает: «Это нехороший путь...»
Пашинян отвечает: «Это нехороший путь...»
13:23 2109
Россия хочет отношений без лжи
Россия хочет отношений без лжи
13:19 1635
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться