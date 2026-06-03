Заявление УЕФА об отстранении «Туран-Товуза» от еврокубков

«Азербайджанский клуб признан не имеющим права участвовать в Лиге конференций УЕФА 2026/2027, - говорится в заявлении. - 2 июня 2026 года председатель Апелляционного органа УЕФА принял следующее решение: признать ПФК «Туран-Товуз» не имеющим права участвовать в Лиге конференций УЕФА 2026/2027 за невыполнение критерия допуска, предусмотренного статьей 4.01(g) регламента Лиги конференций УЕФА 2026/2027, а именно за прямое и/или косвенное участие в деятельности, направленной на организацию или влияние на исход матча на национальном или международном уровне».

В пункте g статьи 4.01 регламента говорится:

«Клуб допускается до соревнований, если не принимает непосредственного и/или косвенного участия в какой-либо деятельности, направленной на организацию или влияние на исход матча на национальном или международном уровне, начиная с 1 марта 2016 года (т.е. за десять лет до вступления в силу настоящих правил), и подтвердить это администрации УЕФА в письменной форме».

Напомним, в 2019 году семь футболистов «Туран-Товуза», который тогда играл еще в Первой лиге, были лишены права заниматься футбольной деятельностью из-за участия в договорных матчах.

Сейчас «Туран-Товуз» старается оспорить решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде.