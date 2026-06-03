Дело Перинатального центра: главная обвиняемая уехала из суда

Председательствующая на процессе судья Л.Аскерова-Мамедова заявила, что для проверки этой информации будет направлен запрос в Министерство здравоохранения и в медицинское учреждение, куда, как утверждается, была помещена обвиняемая. Кроме того, судья вынесла предупреждение адвокату, отметив, что в случае установления факта умышленного уклонения от суда мера пресечения в отношении обвиняемой может быть изменена. Она потребовала донести это предупреждение непосредственно до Мехрибан Абасгулиевой.

Бывший директор Республиканского перинатального центра Мехрибан Абасгулиева, которой судья предоставил один час для последнего слова, не явилась на судебное заседание после перерыва. Ее адвокат довел до сведения суда, что подзащитная была экстренно госпитализирована из-за проблем со здоровьем.

Уже около двух лет продолжается судебное разбирательство по уголовному делу привлеченных к ответственности в связи с пожаром, ставшим причиной смерти 7 младенцев в Республиканском перинатальном центре — директора Мехрибан Абасгулиевой, заведующего отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии центра Гамлета Мустафаева и заведующего отделом служб поддержки Эльнура Ахмедли.

Как сообщает haqqin.az, на прошедшем сегодня процессе под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой адвокаты обвиняемых выступили с защитительной речью и попросили оправдать своих подзащитных.

Затем заведующие отделениями Центра Гамлет Мустафаев и Эльнур Ахмедли выступили в суде с последним словом. Оба попросили суд вынести в их отношении оправдательный приговор. Г.Мустафаев и Э.Ахмедли отметили, что уже более двух лет остаются безработными, и этот период сам по себе стал для них наказанием, а Мустафаев дополнительно попросил учесть то, что он опекает своего 90-летнего отца.

Председательствующая на суде судья Л.Аскерова-Мамедова предложила М.Абасгулиевой выступить с последним словом. М.Абасгулиева довела до сведения суда, что не готова выступить с последним словом. Однако судья, обосновав это тем, что на данное дело было выделено достаточно времени, предоставила Абасгулиевой время до 14:00 сегодняшнего дня для подготовки к последнему слову.

Отметим, что государственный обвинитель просил приговорить Абасгулиеву к 8 годам, а Мустафаева и Ахмедли — к 7 годам лишения свободы.

Напомним, пожар произошел в январе 2024 года.

Следствием, проведенным в Следственном управлении Генеральной прокуратуры, директор Центра М.Абасгулиева, заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Гамлет Мустафаев и заведующий отделом служб поддержки Эльнур Ахмедли были привлечены к уголовной ответственности.

Им предъявлены обвинения по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса, в их отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.