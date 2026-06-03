Выпал град и уничтожил урожай в Азербайджане: рынки отвечают скачком цен

На бакинских рынках за последние несколько дней вновь подорожали сезонные фрукты и овощи: ожидания скорого изобилия и снижения цен пока не оправдываются. Ливневые дожди, селевые потоки, наводнения и град, которые с первых дней весны продолжаются в регионах Азербайджана, серьезно ударили по урожайности, особенно в садоводстве. Надежды, которые фермеры связывали с этой весной в условиях роста затрат, вызванных глобальными изменениями климата, продолжительной засухой, неравномерным распределением осадков и нехваткой оросительной воды, не оправдались. Во многих регионах урожайность черешни, абрикосов, персиков, алычи, шелковицы и клубники оказалась невысокой. Из-за дождей не удалось своевременно провести обработку садов, что привело к распространению болезней: плоды гнили прямо на деревьях либо теряли свое качество и товарный вид.

Расходы растут, а урожайность падает Фермеры, с которыми беседовал haqqin.az, отмечают, что особенно сильно пострадали черешня, абрикос и персик. Чтобы хотя бы покрыть расходы, им пришлось повысить цены. По словам фермеров из Хачмаза, урожайность снизилась как минимум вдвое. Некоторые деревья заболели, листья пожелтели, и на одной ветке созрело всего по два‑три плода. Ситуация дошла до того, что фермеры радуются, если удается собрать 20–30 килограммов с дерева, которое раньше давало 50–60. Один из фермеров рассказал, что во время цветения погода была благоприятной, и они ожидали хороший урожай. Но двухдневный дождь и последовавший за ним град уничтожили деревья. «Не смог вовремя провести обработку, плоды начали гнить, не успев развиться», — говорит он. Другой фермер отметил, что из‑за погоды период созревания фруктов задержался примерно на 20–25 дней. Хызы, Сиязань, Губа, Гусар, Шеки, Габала, Закатала, Геранбой и еще несколько районов стали наиболее пострадавшими от неблагоприятной погоды. Во многих селах прошли сели, а некоторые территории побил град. В Джалилабаде в начале мая из‑за интенсивных дождей в садах массово распространились вредители. Повышенная влажность почвы создала условия для их быстрого размножения, и насекомые начали повреждать листья плодовых деревьев. Владельцы садов прогнозируют снижение урожайности примерно вдвое.

Как абрикосы погибли за одну ночь Фермеры из Геранбоя также оказались среди пострадавших. По их словам, сильный ветер уничтожил абрикосы на деревьях, и за одну ночь в садах не осталось плодов. Фермер Ниджат Мамедов отмечает, что садоводство — основной источник дохода сельских семей, и люди вкладывают в сады последние деньги. Дожди лишили их не только единственного заработка, но и месяцев тяжелого труда. «Начался сильный ливень, а утром я увидел, что все плоды осыпались», — рассказывает он. По его словам, ущерб составляет около 10 тысяч манатов. В районе сильнее всего пострадали ранние сорта абрикоса. Мамедов добавляет, что на ситуацию жалуются все его знакомые. Рост цен не остановить Сейчас на бакинских рынках цены на фрукты вернулись к уровню первых дней сезона. Продавцы говорят, что после последних дождей оптовые цены выросли как минимум на 1–3 маната. На рынках клубника стоит 3,50 маната, алыча — 7, черешня — 7–8, абрикос — 4–5, персик — 7–8 манатов. В крупных супермаркетах рост цен еще заметнее: за последние 2–3 дня килограмм алычи подорожал до 14 манатов. Клубника продается по 5 манатов, персик — по 7, черешня — по 8. Наблюдения показывают, что на рынок влияет не только погода. Региональные события также сыграли свою роль: например, риски, связанные с Ормузским проливом, увеличили стоимость топлива, что привело к росту цен по всей цепочке — от импортных поставок до прилавков рынков. По официальным данным, за январь–апрель этого года в Азербайджан ввезли 170,7 тысячи тонн фруктов и овощей на сумму 141,1 миллиона долларов. Это на 28,1 тысячи тонн и на 1,6 миллиона долларов меньше, чем за тот же период прошлого года. Средняя цена килограмма импортных фруктов и овощей составила 0,8 доллара (1,4 маната). Это примерно на 10 центов, или около 20 гяпиков, дороже, чем в первые четыре месяца 2025 года.

Что делать с непогодой? Фермеры говорят, что нескольких минут града достаточно, чтобы уничтожить весь урожай. Град остается самым непредсказуемым и разрушительным погодным явлением для сельского хозяйства. В советское время с ним пытались бороться с помощью противоградовых пушек. Но в годы Первой Карабахской войны эта тема отошла на второй план, и с тех пор реальных мер почти не предпринимается. В мире используют два основных метода защиты: противоградовые пушки и специальные сетки. По данным источников, одна пушка стоит 30–40 тысяч евро и в среднем защищает около одного квадратного километра. Зарубежные СМИ оценивают мировой рынок противоградовых сеток в 2024 году в 1,5 миллиарда долларов. К 2033 году он может вырасти до 3,2 миллиарда при ежегодном росте около 9 процентов. Это показывает, насколько фермеры доверяют этой технологии. Но для небольших хозяйств такие методы слишком дорогие. Поэтому государственная поддержка в борьбе с градом необходима. Аграрный страховой фонд опубликовал статистику обращений, связанных с ущербом от плохой погоды. В мае фонд получил более трех тысяч заявлений из 19 районов страны. Они касаются договоров, охватывающих 39 тысяч гектаров посевов. Больше всего обращений поступило из регионов Шеки–Закатала, Карабах, Ширван–Сальян, Горный Ширван и Газах–Товуз. Наибольший ущерб зафиксирован в Шеки–Закатала и Ширван–Сальяне. Чаще всего причиной обращений становились паводки, разливы рек, штормы, ураганы, град и действия третьих лиц. В Ширван–Сальяне, Аране и на Севере преобладали жалобы на паводки. В Карабахе и Миль–Мугане — на ураганы и град. Больше всего пострадали посевы ячменя, пшеницы, хлопка, а также сады с вишней, яблоками, персиками, нектаринами, миндалем и грецким орехом.

Отмечается, что статистика включает только обращения застрахованных фермеров. Ущерб незастрахованных хозяйств и частных садов никто не подсчитывал, поэтому эти данные в отчетах отсутствуют. Уже понятно, что это лето запомнится чередованием ливней и резкой жары. Председатель Центра либеральных экономистов Акиф Насирли говорит, что плохая погода особенно опасна в период цветения и формирования плодов. Град оставляет на плодах повреждения, через которые проникают грибки и бактерии. В итоге плоды либо гниют на дереве, либо плохо хранятся. Длительные дожди уменьшают содержание кислорода в почве, ослабляют корни и повышают влажность, что способствует болезням. Сильный ветер ломает ветви, сбивает цветы и снижает урожай. По словам эксперта, один из самых эффективных способов защиты садов — противоградовые сетки. Они закрывают деревья и не дают граду повредить плоды. Во многих странах интенсивного садоводства это обычная практика. Капельное орошение и хороший дренаж уменьшают риск паводков, предотвращая застой воды. Для защиты от ветра высаживают защитные полосы или ставят специальные ограждения. Он напоминает, что в советское время пытались воздействовать на облака ракетами и реагентами вроде йодида серебра. Эти методы используют и сейчас, но не везде, поскольку их эффективность зависит от погоды и не считается надежной. Сегодня во многих странах на первый план выходят физические методы защиты — сетки и страхование. Насирли отмечает, что в мировой практике чаще всего применяют комплексный подход: сетки, современные системы прогнозирования, раннее предупреждение, страхование и правильную агротехнику. В Испании, Италии, Турции и США интенсивные сады в основном защищены сетками — это один из самых надежных способов. С помощью метеорадаров заранее определяют риск града и предупреждают фермеров, а иногда даже ускоряют сбор урожая. Полностью исключить климатические риски невозможно, но с правильными технологиями их влияние можно значительно уменьшить.

Ухудшение ситуации налицо Экономист Халид Керимли говорит, что фермеры используют разные препараты для ухода за садами. Сильные дожди резко увеличивают расходы: если после обработки начинается дождь, приходится повторять процедуру, что ведет к дополнительным затратам. По его словам, дефицита продукции не ожидается, но рост цен неизбежен. Снижение урожайности уже приводит к тому, что доля импортных фруктов на рынках и в супермаркетах растет. Внешне привлекательные импортные плоды постепенно вытесняют местные. Одновременно растут и цены. Покупатели уже замечают разницу и во вкусе, и в стоимости. Так что потерянный урожай — это не только проблема одного фермера. Это цепная реакция, последствия которой ощущает вся страна.