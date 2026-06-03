Самолету из Израиля не разрешили сесть в Европе

Самолет израильской авиакомпании Israir, следовавший в столицу Словении Любляну, был вынужден изменить маршрут и совершить посадку в Загребе после того, как словенские власти отказали ему в разрешении на посадку. Об этом сообщает Ynet.

«Рейс Israir, направлявшийся в Любляну, был вынужден приземлиться в Загребе, поскольку власти Любляны отказываются принимать израильские авиакомпании из-за своей жесткой политической позиции в отношении маршрутов, выполняемых израильскими перевозчиками. Это является грубым нарушением авиационных соглашений Европейского союза», — заявил Сиркис.

В результате пассажиры, направлявшиеся в Словению, неожиданно оказались в Хорватии и столкнулись с задержками и дополнительными организационными проблемами.

В Israir сообщили, что продолжают переговоры как со словенскими властями, так и с европейскими авиационными регуляторами.

Случай с рейсом Israir стал очередным эпизодом растущей напряженности вокруг воздушного сообщения между Израилем и рядом европейских государств. В израильской авиационной отрасли подчеркивают, что политические разногласия все чаще начинают влиять на коммерческие авиаперевозки, несмотря на существующие международные и общеевропейские соглашения о воздушном сообщении.