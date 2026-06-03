Миннауки и образования и Microsoft расширяют доступ к цифровым инструментам в вузах

В рамках сотрудничества между Министерством науки и образования и Microsoft продолжается работа по формированию единой цифровой экосистемы в высших учебных заведениях. Как сообщили в Миннауки, совместная деятельность направлена на расширение доступа к современным цифровым инструментам для преподавателей, студентов и административного персонала университетов, а также на внедрение цифровых решений в учебный и управленческий процесс.

В рамках централизованного подхода планируется обеспечить лицензированными инструментами Microsoft в общей сложности 20 высших учебных заведений. В настоящее время вся техническая и организационная работа завершена, и решения Microsoft внедрены в Азербайджанском государственном экономическом университете, Азербайджанском техническом университете, Карабахском университете, Гянджинском государственном университете, Сумгаитском государственном университете, Азербайджанском государственном педагогическом университете, Азербайджанском университете языков, Азербайджанском технологическом университете, Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности и Мингячевирском государственном университете. Процесс подключения продолжается поэтапно в других вузах.

Решения на основе искусственного интеллекта, предоставляемые на платформе Microsoft, особенно инструмент Copilot, открывают перед учителями дополнительные возможности для более эффективной подготовки планов уроков, создания учебных материалов, организации оценочных мероприятий и других академических занятий. Применение инструментов искусственного интеллекта способствует оптимизации рабочей нагрузки учителей и повышению качества учебного процесса.

Программа, реализуемая совместно Министерством науки и образования и компанией Microsoft, имеет большое значение с точки зрения ускорения цифровой трансформации в системе высшего образования, интеграции инновационных технологий в образовательную среду и развития человеческого капитала с цифровыми навыками.