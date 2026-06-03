Трамп: Или сделка, или…

Власти США на данный момент не видят необходимости во вводе войск в Иран. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
«Нам сейчас не нужна наземная операция. Мы это сделали, мы уничтожили большую часть их (иранских — ред.) вооруженных сил бомбардировками», - сказал он в интервью газете New York Post.
Кроме того, президент США заявил, что своим решением начать военную операцию против Ирана он спас Израиль от потенциального уничтожения.
«Если бы не я, больше бы не было никакого Израиля», - сказал Трамп.
Он добавил, что решение о начале военной операции против Ирана было принято исключительно им самим. Трамп отверг предположения о том, что США были втянуты в этот конфликт Израилем.
«Именно я начал это. И я начал это, потому что мы не можем позволить им (Ирану — ред.) обладать ядерным оружием», - сказал Трамп.
Президент США также заявил, что не пытается сбить с толку Иран, резко меняя позицию. По его словам, это связано с тем, что «просто некоторые вещи меняются быстро».
«Нет, я так не думаю», - сказал Трамп в интервью изданию New York Post, отвечая на вопрос, пытается ли он сбивать иранские власти с толку, сначала объявляя о мирной сделке, а затем нарушая перемирие.
Интервьюер добавила, что люди в США «иногда чувствуют себя тревожно и они озадачены». «Это хорошо. Если они озадачены, то и иранцы озадачены. Нет, я просто такой. Это (ситуация – ред.) меняется. Я могу уйти, дав вам ответ, а вы через 20 минут зайдете в Овальный кабинет и спросите, как идут дела. Я пойму, что мой ответ теперь неверный. Я могу вернуться и сказать: сделайте одолжение, давайте поменяем старый ответ. <…> Знаете, факты меняются, … некоторые вещи [меняются] быстро», - сказал американский лидер.
Он также отрицательно ответил на вопрос, является ли такая смена переговорной позиции «искусством сделки».
Напомним, что Дональд Трамп в 1987 году выпустил вместе с журналистом Тони Шварцем книгу «Искусство заключать сделки», посвященную ведению деловых переговоров.
Президент США Дональд Трамп признал, что еще не решил, заключать ли соглашение с Ираном.
«Сейчас я должен принять решение: подписываем ли мы сделку или действуем другим путем, а другой путь – неприятный», - сказал он в интервью газете New York Post.
Американского лидера спросили, чего добились бы США, действуя «другим путем». «Ясности. Все бы закончилось. Не было бы никакой чепухи, никаких переговоров, никаких задержек, но я бы предпочел сделать это по-хорошему чисто из гуманитарных соображений», - ответил Трамп.
*** 14:45
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы встретиться с верховным лидером Ирана аятоллой Моджтабой Хаменеи.
«Я хотел бы встретиться с ним, - сказал он в интервью газете The New York Post. - Я хотел бы встретиться со всеми. Я хотел бы встретиться с ним, и мы, вероятно, встретимся когда-нибудь в зависимости от того, как все сложится».
Глава Белого дома добавил, что в будущем не исключает личной встречи с верховным лидером Ирана. «Вероятно, в какой-то момент я встречусь с аятоллой», — сказал Трамп.
При этом он отметил, что пока лично не знаком с Хаменеи. «У меня пока не было привилегии встретиться с аятоллой. У него не все хорошо, ему не хватает многих разных вещей», — заявил президент США.
Трамп также подчеркнул, что Моджтаба Хаменеи вовлечен в переговорный процесс. «Аятолла (Моджтаба – ред.) Хаменеи участвует в переговорах. К нему относятся с большим уважением», — отметил Трамп.
По словам Трампа, переговоры с Ираном «быстро развиваются». Он отметил, что ключевым вопросом остается отказ Ирана от создания ядерного оружия. «Иран уже согласился, что у него не будет ядерного оружия. Они могут изменить свое мнение, но это был главный вопрос», — заявил президент США.
Кроме того, Трамп допустил, что морская блокада Ирана может сохраняться вплоть до сентября.
* * * 14:38
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что во время одного из разговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху назвал его «чертовым сумасшедшим» на фоне продолжающихся боевых действий в Ливане.
В интервью программе Pod Force One Трамп заявил, что его «немного беспокоила продолжающаяся борьба в Ливане». При этом он подчеркнул, что сохраняет хорошие отношения с израильским премьером. «Мне очень нравится Биби, мы отлично работали вместе», - отметил Трамп.
Помимо этого, американский лидер выразил желание встретиться с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи: «Кажется, мы довольно хорошо ладим с аятоллой. Я хотел бы встретиться с ним. Вероятно, я встречусь с ним в какой-то момент». По его словам, Хаменеи принимает участие в ирано-американских переговорах.
Ранее американские СМИ сообщали о напряженном телефонном разговоре между двумя лидерами, в ходе которого Трамп был недоволен возможной эскалацией в Ливане и действиями Израиля против «Хезболлы».