Трамп: Или сделка, или…

«Нам сейчас не нужна наземная операция. Мы это сделали, мы уничтожили большую часть их (иранских — ред.) вооруженных сил бомбардировками», - сказал он в интервью газете New York Post.

Власти США на данный момент не видят необходимости во вводе войск в Иран. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Кроме того, президент США заявил, что своим решением начать военную операцию против Ирана он спас Израиль от потенциального уничтожения.

«Если бы не я, больше бы не было никакого Израиля», - сказал Трамп.

Он добавил, что решение о начале военной операции против Ирана было принято исключительно им самим. Трамп отверг предположения о том, что США были втянуты в этот конфликт Израилем.

«Именно я начал это. И я начал это, потому что мы не можем позволить им (Ирану — ред.) обладать ядерным оружием», - сказал Трамп.

Президент США также заявил, что не пытается сбить с толку Иран, резко меняя позицию. По его словам, это связано с тем, что «просто некоторые вещи меняются быстро».

«Нет, я так не думаю», - сказал Трамп в интервью изданию New York Post, отвечая на вопрос, пытается ли он сбивать иранские власти с толку, сначала объявляя о мирной сделке, а затем нарушая перемирие.

Интервьюер добавила, что люди в США «иногда чувствуют себя тревожно и они озадачены». «Это хорошо. Если они озадачены, то и иранцы озадачены. Нет, я просто такой. Это (ситуация – ред.) меняется. Я могу уйти, дав вам ответ, а вы через 20 минут зайдете в Овальный кабинет и спросите, как идут дела. Я пойму, что мой ответ теперь неверный. Я могу вернуться и сказать: сделайте одолжение, давайте поменяем старый ответ. <…> Знаете, факты меняются, … некоторые вещи [меняются] быстро», - сказал американский лидер.

Он также отрицательно ответил на вопрос, является ли такая смена переговорной позиции «искусством сделки».

Напомним, что Дональд Трамп в 1987 году выпустил вместе с журналистом Тони Шварцем книгу «Искусство заключать сделки», посвященную ведению деловых переговоров.

Президент США Дональд Трамп признал, что еще не решил, заключать ли соглашение с Ираном.

«Сейчас я должен принять решение: подписываем ли мы сделку или действуем другим путем, а другой путь – неприятный», - сказал он в интервью газете New York Post.

Американского лидера спросили, чего добились бы США, действуя «другим путем». «Ясности. Все бы закончилось. Не было бы никакой чепухи, никаких переговоров, никаких задержек, но я бы предпочел сделать это по-хорошему чисто из гуманитарных соображений», - ответил Трамп.