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Кыргызстан заступился за арабов

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МИД Кыргызстана выразил обеспокоенность сообщениями о возобновившихся военных ударах по территориям ряда стран Ближнего Востока.

«Кыргызстан осуждает любые военные действия, которые могут подорвать переговорный процесс, нацеленный на мирное урегулирование конфликта. Мы призываем стороны воздерживаться от шагов, которые могут еще больше обострить ситуацию, соблюдать режим прекращения огня, строго соблюдать нормы международного права и Устава ООН, особенно в отношении стран Персидского залива, не являющихся сторонами конфликта», - отмечается в заявлении ведомства.

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