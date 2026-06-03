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Минздрав презентовал «Систему медицинского цифрового двойника»

14:43 323

Министерство здравоохранения представило Систему медицинского цифрового двойника (СМЦД), обеспечивающую сбор и непрерывный обмен медицинскими данными граждан в соответствии с международными стандартами.

Эта централизованная система, построенная на стандарте FHIR и объединяющая более 20 цифровых решений на единой платформе, предназначена для мониторинга здоровья населения в режиме реального времени, устранения необходимости повторных анализов и обеспечения социальной справедливости. Азербайджан, внедрив данное решение, занял лидирующие позиции в сфере цифрового здравоохранения в регионе Кавказа и Центральной Азии.

В презентации приняли участие представители государственных органов, медицинских учреждений, международных партнеров, медицинского сообщества и средств массовой информации. Мероприятие началось с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики.

Выступая с вступительной речью, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что под руководством Президента Ильхама Алиева были предприняты важные шаги по совершенствованию цифровой инфраструктуры здравоохранения: «Создание Совета по цифровому развитию Азербайджанской Республики, председателем которого в соответствии с Указом Президента от 27 февраля 2026 года назначена Первый вице-президент Мехрибан Алиева, является наглядным свидетельством государственной поддержки развития данной сферы на самом высоком уровне». 

Теймур Мусаев подчеркнул, что Система медицинского цифрового двойника представляет собой централизованную платформу, обеспечивающую сбор медицинских данных граждан посредством единых электронных реестров, а также позволяет с использованием искусственного интеллекта прогнозировать состояние здоровья населения и эффективно управлять кризисными ситуациями.

Министр также сообщил, что в целях повышения уровня цифровой грамотности начиная со следующего учебного года планируется организация курсов на тему «Цифровые технологии и искусственный интеллект в медицине».

В ходе мероприятия был представлен видеоролик о преимуществах проекта «Цифровая забота о здоровье граждан: Система медицинского цифрового двойника».

Специальный представитель Регионального директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Робб Батлер, выступая с речью, высоко оценил проекты цифровой трансформации, реализуемые в сфере здравоохранения Азербайджана, и отметил, что наша страна занимает ведущие позиции в регионе Кавказа и Центральной Азии по цифровизации здравоохранения.

Советник министра здравоохранения Руфат Гаджиалибеков выступил с презентацией на тему «Цифровая экосистема здравоохранения Азербайджанской Республики», подробно рассказав о реализованных в последние годы инициативах по цифровизации. Он отметил, что Система медицинского цифрового двойника устраняет необходимость в повторных анализах и посещениях врачей, способствует снижению расходов граждан, уменьшает нагрузку на систему здравоохранения и медицинского страхования, позволяет осуществлять мониторинг в режиме реального времени и направлять гражданам проактивные напоминания о профилактических мероприятиях, таких как иммунизация и скрининг.

Международный эксперт Мехмет Захид Эрджан выступил с презентацией на тему «Система медицинского цифрового двойника», представив участникам технологические особенности и инновационные возможности проекта.

В настоящее время полностью завершена миграция Единой информационной системы здравоохранения в Государственное облако. Система электронных больничных листов внедрена на всей территории страны, а использование бумажных носителей отменено. Кроме того, создан единый реестр электронных эпикризов, и начато их использование при осуществлении социальных выплат, а также в страховых процессах.

В завершение мероприятия студенты Бакинского базового медицинского колледжа №2 Минздрава с помощью мониторов продемонстрировали участникам мероприятия роль «Системы медицинского цифрового двойника» в моделировании показателей здоровья пациентов в цифровой среде, оперативном анализе данных и поддержке принятия медицинских решений.

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