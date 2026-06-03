Поезда не ходят, самолеты не летают, школы закрыты

Вторая за шесть месяцев всеобщая забастовка нарушила работу предприятий по всей Португалии. Остановлено движение поездов, отменены сотни рейсов, закрыты школы.

Правительство Португалии намерено принять законопроект при поддержке крайне правой партии Chega, предлагающий изменения более чем в 100 статьях трудового кодекса, направленные на повышение производительности и стимулирование экономического роста.

Глава крупнейшего в Португалии профсоюза CGTP Тиаго Оливейра, который организовал всеобщую забастовку, заявил агентству Reuters, что реформа ухудшит условия труда, закрепив нестабильную занятость, отменив регулирование рабочего времени, смягчив правила увольнений и ограничив права на забастовку и защиту прав родителей.

Это может оставить молодых работников «заложниками нестабильных контрактов на всю жизнь», вынуждая их работать 50 часов в неделю без дополнительной оплаты вместо нынешних стандартных 40 часов, а также упростит их увольнение и замену более дешевой рабочей силой, привлеченной извне.

По всей стране закрылись школы из-за нехватки персонала, а больницы отложили большинство операций и приемов после забастовки медсестер.

Португальская национальная авиакомпания TAP заявила, что в среду выполнит только 79 из своих обычных более чем 300 ежедневных рейсов, в то время как Iberia ожидает сокращения на 50-75%.

Реформа предусматривает упрощение процедуры увольнений по уважительной причине, предоставление компаниям права отказывать работникам в восстановлении на работе в случаях незаконного увольнения при условии выплаты компенсации, а также снятие ограничений на аутсорсинг.

Проведенная ранее в декабре забастовка стала первым всеобщим прекращением работы предприятий с момента протестов против мер жесткой экономии в 2013 году.