Фидана ждут в Сеуле

В рамках визита Фидан встретится с южнокорейским коллегой Чо Хёном, а также выступит на конференции в Корейском университете. В ходе переговоров глава МИД Турции обсудит совместные шаги, которые могут быть предприняты для дальнейшего укрепления торгово-экономических связей с Южной Кореей — вторым по величине торговым партнером Турции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает «Анадолу» со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве Турции.

Также будут затронуты вопросы возможного сотрудничества в процессах восстановления Украины, Сирии и Палестины, а также возможности реализации совместных проектов в Центральной Азии и Африке.

Фидан затронет тему возможностей партнерства и инвестиций в сферах ядерной и возобновляемой энергетики, а также обсудит совместные инициативы в таких стратегических секторах, как искусственный интеллект, полупроводниковые технологии, прорывные технологии, биотехнологии, аккумуляторные системы нового поколения и транспортная инфраструктура.

Основываясь на успешном примере сотрудничества по проекту танка Altay, Фидан оценит существующий потенциал партнерства с Южной Кореей в области оборонной промышленности. На переговорах глава ведомства также затронет темы БПЛА и ударных БПЛА, а также другие возможные совместные проекты.