USD 1.7000
EUR 1.9763
RUB 2.3214
Подписаться на уведомления
Алиев создает Нацагентство кибербезопасности. Чем оно будет заниматься?
Новость дня
Алиев создает Нацагентство кибербезопасности. Чем оно будет заниматься?

Фидана ждут в Сеуле

15:04 297

Глава МИД Турции Хакан Фидан в четверг, 4 июня, совершит официальный визит в Южную Корею.

В рамках визита Фидан встретится с южнокорейским коллегой Чо Хёном, а также выступит на конференции в Корейском университете. В ходе переговоров глава МИД Турции обсудит совместные шаги, которые могут быть предприняты для дальнейшего укрепления торгово-экономических связей с Южной Кореей — вторым по величине торговым партнером Турции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает «Анадолу» со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве Турции.

Также будут затронуты вопросы возможного сотрудничества в процессах восстановления Украины, Сирии и Палестины, а также возможности реализации совместных проектов в Центральной Азии и Африке. 

Фидан затронет тему возможностей партнерства и инвестиций в сферах ядерной и возобновляемой энергетики, а также обсудит совместные инициативы в таких стратегических секторах, как искусственный интеллект, полупроводниковые технологии, прорывные технологии, биотехнологии, аккумуляторные системы нового поколения и транспортная инфраструктура.

Основываясь на успешном примере сотрудничества по проекту танка Altay, Фидан оценит существующий потенциал партнерства с Южной Кореей в области оборонной промышленности. На переговорах глава ведомства также затронет темы БПЛА и ударных БПЛА, а также другие возможные совместные проекты.

Трамп: Или сделка, или…
Трамп: Или сделка, или… обновлено 15:50
15:50 951
Попкорн и пепелище
Попкорн и пепелище Что там у соседей?
12:10 2586
Зеленский поставил вопрос ребром
Зеленский поставил вопрос ребром обновлено 15:30
15:30 1363
Кыргызстан заступился за арабов
Кыргызстан заступился за арабов
14:42 884
Тбилиси – за столом, а Москва – за бортом
Тбилиси – за столом, а Москва – за бортом наша аналитика
02:35 6581
Дело Перинатального центра: главная обвиняемая уехала из суда
Дело Перинатального центра: главная обвиняемая уехала из суда обновлено 14:58
14:58 1383
Заявление УЕФА об отстранении «Туран-Товуза» от еврокубков
Заявление УЕФА об отстранении «Туран-Товуза» от еврокубков
14:05 1615
Новые залы дзюдо в Мардакяне и Гала
Новые залы дзюдо в Мардакяне и Гала ФОТО
13:52 682
Пашинян: «Я увидел, что Карабах – искушение и ловушка»
Пашинян: «Я увидел, что Карабах – искушение и ловушка»
13:29 2259
Пашинян отвечает: «Это нехороший путь...»
Пашинян отвечает: «Это нехороший путь...»
13:23 2118
Россия хочет отношений без лжи
Россия хочет отношений без лжи
13:19 1641

ЭТО ВАЖНО

Трамп: Или сделка, или…
Трамп: Или сделка, или… обновлено 15:50
15:50 951
Попкорн и пепелище
Попкорн и пепелище Что там у соседей?
12:10 2586
Зеленский поставил вопрос ребром
Зеленский поставил вопрос ребром обновлено 15:30
15:30 1363
Кыргызстан заступился за арабов
Кыргызстан заступился за арабов
14:42 884
Тбилиси – за столом, а Москва – за бортом
Тбилиси – за столом, а Москва – за бортом наша аналитика
02:35 6581
Дело Перинатального центра: главная обвиняемая уехала из суда
Дело Перинатального центра: главная обвиняемая уехала из суда обновлено 14:58
14:58 1383
Заявление УЕФА об отстранении «Туран-Товуза» от еврокубков
Заявление УЕФА об отстранении «Туран-Товуза» от еврокубков
14:05 1615
Новые залы дзюдо в Мардакяне и Гала
Новые залы дзюдо в Мардакяне и Гала ФОТО
13:52 682
Пашинян: «Я увидел, что Карабах – искушение и ловушка»
Пашинян: «Я увидел, что Карабах – искушение и ловушка»
13:29 2259
Пашинян отвечает: «Это нехороший путь...»
Пашинян отвечает: «Это нехороший путь...»
13:23 2118
Россия хочет отношений без лжи
Россия хочет отношений без лжи
13:19 1641
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться