Ролевая игра юных энергетиков в Шуше

ОАО Azərişıq в очередной раз организовало просветительскую программу «Академия юных энергетиков» для школьников в Шуше. Мероприятие прошло в средней школе № 1. Оно началось с исполнения государственного гимна и минуты молчания в память о погибших за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Затем директор центра обучения и инноваций ОАО Azərişıq Сеймур Мирзоев рассказал о вкладе Гейдара Алиева в создание азербайджанской электроэнергетики, а также о реформах в энергетическом секторе страны, проводимых под руководством президента Ильхама Алиева.

Говоря о самой программе, Сеймур Мирзоев отметил важность ее проведения в преддверии Международного дня защиты детей. Он подчеркнул, что безопасность — это базовое право ребенка, и знания в области электробезопасности крайне важны в повседневной жизни. Директор центра добавил, что подобные конкурсы помогают воспитывать будущих квалифицированных инженеров и энергетиков, и пожелал командам удачи.

После вступительной речи участникам показали видеоролики об 11-летней деятельности ОАО Azərişıq и основах электроэнергии.

Затем стартовал конкурсный этап для учащихся 5-9 классов. В нем приняли участие 6 команд из трех школ (одной шушинской и двух из Ханкенди): «Устойчивый город», «Зеленая энергия», «Квантовые умы», «Молния», «Сила грома» и «Гении электричества». На первом этапе они подготовили проекты на тему «Как защититься от опасностей электроэнергии?» и поборолись в номинации «Самый креативный проект».

На втором этапе школьники готовили постеры на тему «Энергетический город будущего», соревнуясь за звание «Самая инновационная идея».

В финале прошла ролевая игра «Мы — энергетическая компания». Участники распределили между собой роли абонента, сотрудника колл-центра, диспетчера и ремонтной бригады. Команды на практике отрабатывали сценарий устранения аварии в одной из частей города. Победителя здесь выбирали в номинации «Самая профессиональная команда».

По итогам конкурса победители получили благодарственные письма, дипломы и подарки, а учителя школ, представивших команды, — памятные кубки.

После завершения соревнований для школьников провели экскурсию по центру инновационных технологий шушинских электросетей ОАО Azərişıq. Детям рассказали о работе современного предприятия и показали выставку на прилегающей территории: различные энергетические установки, оборудование и средства гражданской обороны.

ОАО Azərişıq планирует проводить «Академию юных энергетиков» и в других регионах страны. Главная цель программы — повысить энергетическую грамотность школьников, развить аналитическое мышление, навыки командной работы и интерес к профессии с ранних лет.