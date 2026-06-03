В России ужесточают правила медосвидетельствования мигрантов

Совет Федерации России на пленарном заседании одобрил закон, который предусматривает комплекс мер по противодействию нелегальной миграции и усилению контроля за состоянием здоровья трудовых мигрантов.

Сейчас после въезда в РФ мигранты должны в течение 90 дней пройти медицинское освидетельствование, чтобы врачи могли убедиться в отсутствии опасных инфекционных заболеваний и ВИЧ, а также фактов употребления наркотических веществ. Согласно одобренному закону, этот срок сокращается до 30 дней. Помимо этого, мигранты, которые приехали в страну более чем на 30 дней, обязаны будут проходить медосвидетельствование ежегодно.

Согласно одобренному закону, медосвидетельствование будут оплачивать сами мигранты или их работодатели. Кроме того, документ предусматривает запрет на посредничество при обследовании трудовых мигрантов - медицинское освидетельствование смогут проводить только уполномоченные на это организации. Нововведения также предполагают, что прохождение медицинского освидетельствования будет обязательным для получения разрешения на временное проживание или работу, а также для переоформления патента.

По итогам медицинского освидетельствования будет оформляться заключение, в том числе в электронной форме с занесением в единую информационную систему (ЕГИСЗ). Если в ходе обследования у мигранта обнаружат опасные заболевания или выяснится, что он употреблял наркотики, медицинская организация должна будет в течение 24 часов уведомить об этом МВД и Роспотребнадзор для принятия оперативного решения о высылке.

В случае подписания закона президентом РФ он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.