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Соросовский рупор за неделю до выборов…

Бохари пишет, мы комментируем
Отдел информации
15:32 518

За неделю до парламентских выборов в Армении американское издание Eurasianet опубликовало большую статью, посвященную данному событию. Автор — Кямран Бохари, старший директор New Lines Institute, преподаватель геополитики Евразии в Джорджтауне.

Голосование 7 июня он называет референдумом о судьбе всего курса Никола Пашиняна: удержит ли премьер линию на выход из российской орбиты и примирение с Баку и Анкарой или страна качнется обратно под московскую опеку – картина изложена внятно. Но прежде чем пересказывать, чем именно она интересна, стоит назвать одну деталь, которую сам автор не выпячивает.

Кямран Бохари считает российское вмешательство в избирательную кампанию в Армении как установленный факт

Кто оплачивает трезвость

Eurasianet — издание с биографией. Оно появилось в 1999 году под эгидой Института открытого общества Джорджа Сороса, выросло из его Центрально-Евразийского проекта, и до сих пор, по собственному признанию на странице «О нас», финансируется в том числе фондом Сороса (Open Society Foundations). Никакой конспирологии — это публичная справка, которую редакция сама о себе вывешивает.

Добавим второй штрих: у Eurasianet действует совместное операционное соглашение с вашингтонским New Lines Institute, а Бохари — старший директор как раз New Lines. То есть текст об армянских выборах вышел на соросовской площадке за подписью человека из структуры, с которой эта площадка делит редакционную кухню. Запомним эту связку и пройдемся по самому тексту.

Роберт Кочарян, лояльная Москве фигура, через которую Кремль нащупывает путь к восстановлению влияния в Армении

Москва пытается отыграться

Бохари описывает российское вмешательство в избирательную кампанию в Армении как установленный факт. Связанные с Кремлем сети, пишет он, активизировались, чтобы политически ослабить Пашиняна и опорочить мирный процесс с Азербайджаном. Одним из главных инструментов отката автор прямо называет блок бывшего президента Роберта Кочаряна — лояльную Москве фигуру, через которую Кремль нащупывает путь к восстановлению влияния в стране, неуклонно уходившей от него с тех пор, как война в Украине обнажила пределы российской силы. Кочарян, отмечает Бохари, уже отверг анонсированный транзитный маршрут TRIPP через юг Армении, объявив его проектом в пользу Турции и Азербайджана, а Пашиняна обвинил в распродаже исторических союзов.

Дальше автор перечисляет приметы давления. Армянские НПО, по его словам, обвинили персонал российской базы в Гюмри в том, что он распространяет прокремлевские нарративы и давит на армянских сотрудников по поводу их голосования. Силы, связанные с армянской церковью, пытаются раскачать обстановку перед выборами. И отдельная линия — призывы освободить из азербайджанской тюрьмы одного из лидеров карабахских сепаратистов Рубена Варданяна, которые Бохари вписывает в общий замысел возврата к власти прокремлевского карабахского клана.

Окампо и его сын Томас координировались с армяно-американскими лоббистскими кругами и сочувствующими депутатами Европарламента ради кампании по дискредитации Азербайджана и смещению Пашиняна

Окампо: торговец статусом

Отдельная линия статьи — Луис Морено Окампо, бывший прокурор Международного уголовного суда. Ссылаясь на главу украинского Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, Бохари пишет, что Окампо «открыто торгует своим бывшим статусом прокурора МУС».

Отмечается, что Окампо и его сын Томас координировались с армяно-американскими лоббистскими кругами и сочувствующими депутатами Европарламента ради кампании по дискредитации Азербайджана и смещению Пашиняна. Записана и фраза Томаса о том, что их цель — «убрать Пашиняна». Бохари подает это как часть единого сценария: вернуть Кочаряна, вытащить Варданяна, расшатать кабинет изнутри.

Ставки для Вашингтона высоки — США вложились в нормализацию армяно-азербайджанских отношений и в связку Восток — Запад через Южный Кавказ и теперь должны защитить вложенное, отразив вмешательство Москвы и Тегерана

Чей это голос на самом деле

К чему ведет Бохари, понятно из финала его текста. Цена вопроса 7 июня, пишет он, выходит далеко за рамки партийной арифметики: победа Пашиняна сохраняет хрупкий мир и углубляет западный разворот Еревана, возвращение Кочаряна способно его остановить и вернуть России утраченные позиции в момент, когда она отчаянно ищет, где их вернуть. Ставки для Вашингтона высоки — США вложились в нормализацию армяно-азербайджанских отношений и в связку Восток — Запад через Южный Кавказ и теперь должны защитить вложенное, отразив вмешательство Москвы и Тегерана.

С азербайджанской стороны спорить тут почти не с чем. Российское вмешательство в Армении реально, армянская церковь встроена в политическую игру, реваншистский клан мечтает о реставрации своей власти, а мир с Баку для Еревана безальтернативен, если смотреть на карту и экономику, а не на лозунги. И все же держим в уме ту самую связку. Когда соросовская площадка и автор из New Lines объясняют Вашингтону, что геополитические дивиденды надо защищать, перед нами не бескорыстная фиксация фактов, а политическое целеполагание, упакованное под экспертизу. Совпадение их вывода с интересами Баку — обстоятельство ситуативное. Оно держится ровно до тех пор, пока западный интерес и азербайджанский смотрят в одну сторону. Голос за нашу правоту, доносящийся из соросовского хора, выслушать стоит. А вот забывать, чей это хор, не стоит…

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