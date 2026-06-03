За неделю до парламентских выборов в Армении американское издание Eurasianet опубликовало большую статью, посвященную данному событию. Автор — Кямран Бохари, старший директор New Lines Institute, преподаватель геополитики Евразии в Джорджтауне. Голосование 7 июня он называет референдумом о судьбе всего курса Никола Пашиняна: удержит ли премьер линию на выход из российской орбиты и примирение с Баку и Анкарой или страна качнется обратно под московскую опеку – картина изложена внятно. Но прежде чем пересказывать, чем именно она интересна, стоит назвать одну деталь, которую сам автор не выпячивает.

Кто оплачивает трезвость Eurasianet — издание с биографией. Оно появилось в 1999 году под эгидой Института открытого общества Джорджа Сороса, выросло из его Центрально-Евразийского проекта, и до сих пор, по собственному признанию на странице «О нас», финансируется в том числе фондом Сороса (Open Society Foundations). Никакой конспирологии — это публичная справка, которую редакция сама о себе вывешивает. Добавим второй штрих: у Eurasianet действует совместное операционное соглашение с вашингтонским New Lines Institute, а Бохари — старший директор как раз New Lines. То есть текст об армянских выборах вышел на соросовской площадке за подписью человека из структуры, с которой эта площадка делит редакционную кухню. Запомним эту связку и пройдемся по самому тексту.

Москва пытается отыграться Бохари описывает российское вмешательство в избирательную кампанию в Армении как установленный факт. Связанные с Кремлем сети, пишет он, активизировались, чтобы политически ослабить Пашиняна и опорочить мирный процесс с Азербайджаном. Одним из главных инструментов отката автор прямо называет блок бывшего президента Роберта Кочаряна — лояльную Москве фигуру, через которую Кремль нащупывает путь к восстановлению влияния в стране, неуклонно уходившей от него с тех пор, как война в Украине обнажила пределы российской силы. Кочарян, отмечает Бохари, уже отверг анонсированный транзитный маршрут TRIPP через юг Армении, объявив его проектом в пользу Турции и Азербайджана, а Пашиняна обвинил в распродаже исторических союзов. Дальше автор перечисляет приметы давления. Армянские НПО, по его словам, обвинили персонал российской базы в Гюмри в том, что он распространяет прокремлевские нарративы и давит на армянских сотрудников по поводу их голосования. Силы, связанные с армянской церковью, пытаются раскачать обстановку перед выборами. И отдельная линия — призывы освободить из азербайджанской тюрьмы одного из лидеров карабахских сепаратистов Рубена Варданяна, которые Бохари вписывает в общий замысел возврата к власти прокремлевского карабахского клана.

Окампо: торговец статусом Отдельная линия статьи — Луис Морено Окампо, бывший прокурор Международного уголовного суда. Ссылаясь на главу украинского Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, Бохари пишет, что Окампо «открыто торгует своим бывшим статусом прокурора МУС». Отмечается, что Окампо и его сын Томас координировались с армяно-американскими лоббистскими кругами и сочувствующими депутатами Европарламента ради кампании по дискредитации Азербайджана и смещению Пашиняна. Записана и фраза Томаса о том, что их цель — «убрать Пашиняна». Бохари подает это как часть единого сценария: вернуть Кочаряна, вытащить Варданяна, расшатать кабинет изнутри.