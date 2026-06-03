Трамп предрек победу Вэнсу и Рубио на президентских выборах

Президент США Дональд Трамп убежден, что тандем вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио на президентских выборах, которые пройдут в стране в 2028 году, будет непобедимым.

«Мне нравятся они оба и мне нравятся они в тандеме, и, я думаю, это было бы здорово. Я не знаю, как можно победить их, если они будут вместе, это была бы великолепная команда», - сказал он в интервью газете New York Post.

Трамп также подчеркнул, что у Вэнса и Рубио прекрасные личные отношения. «Я смотрю на них вместе, они отлично ладят. У них хорошие отношения. Они во многом чем-то похожи, и, я думаю, если они будут баллотироваться в тандеме, они будут непобедимы», - отметил американский лидер.