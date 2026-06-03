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Пашинян кое-что пообещал Путину

16:08 1878

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен после парламентских выборов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик сообщил на встрече с избирателями.

По словам Пашиняна, во время телефонного разговора с Путиным 1 июня они обсудили разные вопросы и среди прочего договорились о встрече.

«В ходе телефонного разговора с президентом России мы договорились, что после выборов я совершу визит в РФ, мы встретимся (с Путиным) и решим все текущие вопросы», — заявил премьер-министр Армении.

Напомним, телефонный разговор между президентом России и премьером Армении состоялся 1 июня. Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с днем рождения, чуть ранее он отправил ему поздравительную телеграмму. 

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