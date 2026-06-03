USD 1.7000
EUR 1.9763
RUB 2.3214
Подписаться на уведомления
Алиев создает Нацагентство кибербезопасности. Чем оно будет заниматься?
Новость дня
Алиев создает Нацагентство кибербезопасности. Чем оно будет заниматься?

У Нетаньяху проблемы перед выборами

16:10 910

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опасается поражения своей партии «Ликуд» на предстоящих парламентских выборах из-за давления Соединенных Штатов в вопросе прекращения боевых действий в Ливане. Об этом со ссылкой на источники в окружении Нетаньяху сообщил портал Al Monitor.

«Давление США ставит под угрозу стратегию Нетаньяху (на выборах). Сомнениям теперь подвергаются все военные достижения, ставится вопрос о способности Нетаньяху добиться хоть какой-то победы. Но это уже точно не та «полная победа», которую он обещал после 7 октября (2023 года). И это напрямую повлияет на предстоящие выборы», - отметил один из собеседников портала.

В частности, речь идет о требовании президента США Дональда Трампа не наносить ударов по Бейруту, с которым израильская сторона была вынуждена согласиться. Предвыборная кампания Нетаньяху преимущественно должна опираться на успехи в обеспечении безопасности Израиля и конкретные результаты в борьбе с «Хезболлой» в Ливане, ХАМАС в Газе и с Ираном.

По словам источника портала, «если соглашение о прекращении огня, которое администрация Трампа может заключить с Ираном, не будет предполагать демонтаж иранской ядерной программы, а ситуация в Газе и Ливане останется нерешенной, Нетаньяху столкнется с очень сложной ситуацией перед выборами. Вероятно, ему придется очень тщательно пересмотреть свою стратегию, потому что ему нужно что-то, на чем можно было бы построить избирательную кампанию. Он полностью доверял Трампу, и теперь ему это выходит боком».

В то же время президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post заявил, что своим решением начать военную операцию против Ирана он спас Израиль от потенциального уничтожения: «Если бы не я, больше бы не было никакого Израиля».

Он добавил, что решение о начале военной операции против Ирана было принято исключительно им самим. Трамп отверг предположения о том, что США были втянуты в этот конфликт Израилем: «Именно я начал это. И я начал это, потому что мы не можем позволить им (Ирану) обладать ядерным оружием».

Урсула фон дер Ляйен открывает двери Европы для армянских товаров
Урсула фон дер Ляйен открывает двери Европы для армянских товаров ответный ход Брюсселя
16:56 1281
Кувейт выгоняет иранских дипломатов
Кувейт выгоняет иранских дипломатов фото; обновлено 17:56
17:56 6445
Соросовский рупор за неделю до выборов…
Соросовский рупор за неделю до выборов… Бохари пишет, мы комментируем
15:32 2035
Буданов об «украинском сценарии» в Армении
Буданов об «украинском сценарии» в Армении ВИДЕО
16:58 1106
У Нетаньяху проблемы перед выборами
У Нетаньяху проблемы перед выборами
16:10 911
Пашинян кое-что пообещал Путину
Пашинян кое-что пообещал Путину
16:08 1879
Трамп: Или сделка, или…
Трамп: Или сделка, или… обновлено 15:50
15:50 2184
Попкорн и пепелище
Попкорн и пепелище Что там у соседей?
12:10 2957
Зеленский поставил вопрос ребром
Зеленский поставил вопрос ребром обновлено 15:30
15:30 3035
Кыргызстан заступился за арабов
Кыргызстан заступился за арабов
14:42 1644
Тбилиси – за столом, а Москва – за бортом
Тбилиси – за столом, а Москва – за бортом наша аналитика
02:35 6818

ЭТО ВАЖНО

Урсула фон дер Ляйен открывает двери Европы для армянских товаров
Урсула фон дер Ляйен открывает двери Европы для армянских товаров ответный ход Брюсселя
16:56 1281
Кувейт выгоняет иранских дипломатов
Кувейт выгоняет иранских дипломатов фото; обновлено 17:56
17:56 6445
Соросовский рупор за неделю до выборов…
Соросовский рупор за неделю до выборов… Бохари пишет, мы комментируем
15:32 2035
Буданов об «украинском сценарии» в Армении
Буданов об «украинском сценарии» в Армении ВИДЕО
16:58 1106
У Нетаньяху проблемы перед выборами
У Нетаньяху проблемы перед выборами
16:10 911
Пашинян кое-что пообещал Путину
Пашинян кое-что пообещал Путину
16:08 1879
Трамп: Или сделка, или…
Трамп: Или сделка, или… обновлено 15:50
15:50 2184
Попкорн и пепелище
Попкорн и пепелище Что там у соседей?
12:10 2957
Зеленский поставил вопрос ребром
Зеленский поставил вопрос ребром обновлено 15:30
15:30 3035
Кыргызстан заступился за арабов
Кыргызстан заступился за арабов
14:42 1644
Тбилиси – за столом, а Москва – за бортом
Тбилиси – за столом, а Москва – за бортом наша аналитика
02:35 6818
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться