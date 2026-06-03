У Нетаньяху проблемы перед выборами

«Давление США ставит под угрозу стратегию Нетаньяху (на выборах). Сомнениям теперь подвергаются все военные достижения, ставится вопрос о способности Нетаньяху добиться хоть какой-то победы. Но это уже точно не та «полная победа», которую он обещал после 7 октября (2023 года). И это напрямую повлияет на предстоящие выборы», - отметил один из собеседников портала.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опасается поражения своей партии «Ликуд» на предстоящих парламентских выборах из-за давления Соединенных Штатов в вопросе прекращения боевых действий в Ливане. Об этом со ссылкой на источники в окружении Нетаньяху сообщил портал Al Monitor.

В частности, речь идет о требовании президента США Дональда Трампа не наносить ударов по Бейруту, с которым израильская сторона была вынуждена согласиться. Предвыборная кампания Нетаньяху преимущественно должна опираться на успехи в обеспечении безопасности Израиля и конкретные результаты в борьбе с «Хезболлой» в Ливане, ХАМАС в Газе и с Ираном.

По словам источника портала, «если соглашение о прекращении огня, которое администрация Трампа может заключить с Ираном, не будет предполагать демонтаж иранской ядерной программы, а ситуация в Газе и Ливане останется нерешенной, Нетаньяху столкнется с очень сложной ситуацией перед выборами. Вероятно, ему придется очень тщательно пересмотреть свою стратегию, потому что ему нужно что-то, на чем можно было бы построить избирательную кампанию. Он полностью доверял Трампу, и теперь ему это выходит боком».

В то же время президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post заявил, что своим решением начать военную операцию против Ирана он спас Израиль от потенциального уничтожения: «Если бы не я, больше бы не было никакого Израиля».

Он добавил, что решение о начале военной операции против Ирана было принято исключительно им самим. Трамп отверг предположения о том, что США были втянуты в этот конфликт Израилем: «Именно я начал это. И я начал это, потому что мы не можем позволить им (Ирану) обладать ядерным оружием».