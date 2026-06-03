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Клиенты, переводящие кредиты в Birbank, получают скидку до 6%

кампания продолжается
16:28 445

Birbank продлил срок действия выгодной кампании для клиентов, имеющих кредитные обязательства в других банках. В рамках кампании клиенты, переведшие свои кредиты из других банков в Birbank, могут получить скидку до 6%.

Кампания, которая продлится до 30 июня, предоставляет клиентам не только более выгодные процентные условия, но и возможность снизить ежемесячные кредитные платежи, а также удобнее управлять всеми своими кредитными обязательствами в одном месте.

В рамках кампании лица, получающие заработную плату или стипендию через Kapital Bank либо любой другой банк, могут оформить кредит наличными на сумму до 50 000 манатов сроком до 59 месяцев.

Новое предложение от Birbank станет особенно выгодным решением для клиентов, имеющих несколько кредитов и ищущих более удобный способ управления своими финансами. Объединение кредитов в одном банке не только упрощает процесс выплат, но и позволяет более эффективно планировать финансовую нагрузку.

Желающие воспользоваться кампанией могут обратиться в ближайший филиал Kapital Bank/Birbank и оценить преимущества предложения.

Подробная информация: www.b-b.az/rkpr

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 114 филиалов и 53 отделения по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Заявки на получение наличного кредита и карты Birbank можно оформить в онлайн-формате.

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