Европейский союз готовится открыть двери для армянских товаров, поскольку Россия в преддверии парламентских выборов в Армении, которые пройдут 7 июня, вводит тотальное экономическое эмбарго в отношении этой страны. Источники «Радио Свобода» (RFE/RL) в Брюсселе сообщают, что сегодня состоится телефонный разговор между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, на котором будет обсуждаться поддержка Европейского союза Армении в условиях экономических ограничений, введенных Россией. Согласно этой информации, ЕС готовится оказать Еревану финансовую помощь, хотя ее точный размер еще не определен. Помимо финансовой помощи, по данным тех же источников, Брюссель намерен установить для Армении преференциальные условия в торговой сфере. Речь идет об автономных торговых мерах, в рамках которых некоторые армянские товары смогут поступать на европейский рынок без таможенных пошлин и квот.

Пока неизвестно, на какие именно армянские товары может распространяться этот преференциальный режим. Однако ясно, что ЕС обычно использует этот инструмент, когда необходимо поддержать партнеров для стабилизации экономики в кризисных ситуациях и углубления интеграции в европейский рынок. Самым недавним примером стала Украина, где этот режим был установлен в июне 2022 года, спустя несколько месяцев после масштабного вторжения России. Молдова пользуется автономными торговыми мерами с 2008 года, но в 2014 году Евросоюз еще больше расширил эти привилегии, когда Россия запретила импорт молдавских вин, фруктов и мясных продуктов. Правительство Армении начало переговоры с Брюсселем об этом преференциальном режиме несколько лет назад. «Переговоры идут нелегко», — заявлял министр экономики Геворг Папоян в 2024 году. Однако, по данным источников RFE/RL, Европейская комиссия готова сделать шаг в этом направлении. Более того, эти торговые привилегии носят односторонний характер, и Армения не обязана применять те же меры к европейским товарам, что может противоречить обязательствам Еревана в рамках ЕАЭС.

Если Евросоюз в конечном итоге одобрит применение автономных торговых мер в отношении Армении, это создаст возможность для армянских производителей выйти на европейский рынок, насчитывающий около 450 миллионов потребителей, при условии, что экспортируемая продукция будет соответствовать европейским стандартам и качеству. Напомним, Россельхознадзор практически полностью ограничил импорт армянской сельскохозяйственной продукции, включая алкогольные напитки и минеральную воду. В этом случае используется стандартная причина: товар либо не соответствует стандартам качества, либо во фруктах и овощах обнаружены какие-то заболевания. В данном случае также имеют место нарушения законов биологии. Например, по сообщениям армянских СМИ, на пограничном пункте Верхний Ларс на грузино-российской границе водителю, перевозившему перец из Армении в Россию, выдали документ, в котором говорилось об обнаружении в этих овощах заболевания, характерного только для томатов.