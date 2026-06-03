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Буданов об «украинском сценарии» в Армении

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16:58 1109

Россия способна повторить против Армении сценарий, уже примененный против Украины. Об этом заявил руководитель Офиса президента (ОП) Украины Кирилл Буданов на международном форуме «Архитектура безопасности», отвечая на вопросы журналистов по поводу заявления президента России Владимира Путина о возможном повторении «украинского сценария» в Армении.

Первые тревожные сигналы, по его словам, появились еще два года назад, и с тех пор угроза лишь росла.

Буданов прямо назвал такое развитие событий реалистичным — учитывая и географию, и военный потенциал Москвы.

«Это совершенно не новая вещь. Это, скажем так, подобные сигналы начались два года назад. На мой личный взгляд, да, это абсолютно реалистично. А почему? География позволяет... И сравнивать мощь Армении и Российской Федерации нет смысла. Все это понимают», — сказал Буданов.

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