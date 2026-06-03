И Турция открывает двери для армянских товаров

В турецком городе Карсе накануне состоялась первая широкоформатная встреча турецких и армянских бизнесменов. Турецкие СМИ сообщали, что во встрече, организованной Ассоциацией торговли и промышленности Карса в формате B2B (Business to Business), приняли участие многочисленные бизнесмены и инвесторы из обеих стран.
Проведение встречи поддержали турецкий МИД и Союз палат и товарных бирж Турции (TOBB). Стороны обсудили новые возможности в сфере транспорта, логистики, туризма и прямой торговли между двумя странами.
Напомним, в день проведения встречи состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер‑министром Армении Николом Пашиняном. Согласно официальной информации, стороны обсудили процесс нормализации отношений и ситуацию в регионе. Эрдоган заявил, что процесс нормализации с Арменией продолжается через установление прямых торговых связей между двумя странами.
Как уже сообщалось, за последние дни турецкое правительство легализовало проведение прямых торговых операций с Арменией. После этого было согласовано использование Арменией железной дороги Ахалкалаки – Карс, что создает железнодорожное сообщение между Турцией и Арменией через территорию Грузии. Таким образом, хотя границы между странами все еще закрыты, теоретически появилась возможность вывода армянских товаров на турецкий рынок через Грузию как по автодороге, так и по железной дороге.
Выступавшие на встрече представители турецкого бизнес‑сообщества говорили о важности установления двусторонних связей в сфере туризма, торговли и других областях, а также о необходимости скорейшего открытия сухопутной границы. Советник главы МИД Армении Айк Дарбинян заявил, что эта встреча стала результатом продвижения процесса нормализации между двумя странами. «Между Турцией и Арменией уже создано железнодорожное сообщение, появилась возможность грузоперевозок поездами. Это также открывает путь к установлению торговых связей Армении с Европой», — сказал армянский дипломат.
Заместитель генерального директора МИД Турции Айше Узер отметила, что 2026 год стал «поворотным этапом» в процессе нормализации, который продолжается уже четыре с половиной года. «Сегодня мы являемся свидетелями исторического события в отношениях Турции и Армении. Впервые в истории двух стран представители деловых кругов встречаются на таком уровне. За четыре с половиной года мы прошли очень серьезный путь и сделали важные шаги в направлении укрепления взаимного доверия», — заявила турецкий дипломат.
Следует отметить, что турецкая сторона неоднократно заявляла: открытие границы с Арменией произойдет сразу после подписания окончательного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Процесс нормализации между Анкарой и Ереваном ведется в координации с Баку, хотя в дипломатических и деловых кругах Турции есть силы, выступающие за ускорение процесса и открытие границы без ожидания мирного договора.
Как известно, подписание мирного соглашения зависит от внесения изменений в Конституцию Армении — удаления из Основного закона территориальных претензий к Азербайджану. Это требование Азербайджана, и армянские власти готовы его выполнить. Команда Пашиняна работает над проектом новой Конституции, в которой отсутствует ссылка на декларацию о независимости, содержащую территориальные претензии к Азербайджану. Если партия Пашиняна победит на выборах (согласно последним опросам, в этом нет сомнений), в ближайшие месяцы может быть вынесен на референдум проект новой Конституции. Это означает, что сохранение Пашиняна у власти создаст условия для достижения окончательного мира в регионе, а также усилит позиции Турции на Южном Кавказе благодаря открытию границы с Арменией.
Россия учитывает эти перспективы и поэтому пытается повлиять на результаты выборов в Армении, используя все имеющиеся рычаги.
Аналитический центр Stratfor считает, что потепление в армяно‑турецких отношениях может усилить региональное влияние Турции и одновременно частично снизить зависимость Армении от России, однако этот процесс будет ограничен влиянием Москвы. По оценке аналитиков, за последние годы Армения и Турция предпринимали попытки нормализовать отношения после длительного периода напряженности, особенно на фоне установления полного контроля Азербайджана над Карабахом. Одновременно Ереван стремится к большей самостоятельности от России и развитию более широких политических, экономических и военных связей с Западом.
Stratfor отмечает, что сближение Армении и Турции может усилить позиции Анкары как регионального «центрального игрока», соединяющего Европу, Кавказ и Ближний Восток, а также частично ослабить влияние Ирана в регионе. Для Армении это может означать расширение торговых маршрутов, доступ к западным рынкам и диверсификацию внешнеэкономических связей.
В то же время подчеркивается, что отношения России с обеими странами остаются ключевым фактором, ограничивающим глубину сближения. Москва, как предполагается, может использовать экономические рычаги давления в случае чрезмерного сближения Армении с Турцией и Западом. Отдельно отмечается, что возможное открытие армяно‑турецкой границы может зависеть от внутриполитических процессов в Армении и результатов будущих выборов.