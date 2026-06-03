В турецком городе Карсе накануне состоялась первая широкоформатная встреча турецких и армянских бизнесменов. Турецкие СМИ сообщали, что во встрече, организованной Ассоциацией торговли и промышленности Карса в формате B2B (Business to Business), приняли участие многочисленные бизнесмены и инвесторы из обеих стран. Проведение встречи поддержали турецкий МИД и Союз палат и товарных бирж Турции (TOBB). Стороны обсудили новые возможности в сфере транспорта, логистики, туризма и прямой торговли между двумя странами.

Напомним, в день проведения встречи состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер‑министром Армении Николом Пашиняном. Согласно официальной информации, стороны обсудили процесс нормализации отношений и ситуацию в регионе. Эрдоган заявил, что процесс нормализации с Арменией продолжается через установление прямых торговых связей между двумя странами. Как уже сообщалось, за последние дни турецкое правительство легализовало проведение прямых торговых операций с Арменией. После этого было согласовано использование Арменией железной дороги Ахалкалаки – Карс, что создает железнодорожное сообщение между Турцией и Арменией через территорию Грузии. Таким образом, хотя границы между странами все еще закрыты, теоретически появилась возможность вывода армянских товаров на турецкий рынок через Грузию как по автодороге, так и по железной дороге. Выступавшие на встрече представители турецкого бизнес‑сообщества говорили о важности установления двусторонних связей в сфере туризма, торговли и других областях, а также о необходимости скорейшего открытия сухопутной границы. Советник главы МИД Армении Айк Дарбинян заявил, что эта встреча стала результатом продвижения процесса нормализации между двумя странами. «Между Турцией и Арменией уже создано железнодорожное сообщение, появилась возможность грузоперевозок поездами. Это также открывает путь к установлению торговых связей Армении с Европой», — сказал армянский дипломат.

Заместитель генерального директора МИД Турции Айше Узер отметила, что 2026 год стал «поворотным этапом» в процессе нормализации, который продолжается уже четыре с половиной года. «Сегодня мы являемся свидетелями исторического события в отношениях Турции и Армении. Впервые в истории двух стран представители деловых кругов встречаются на таком уровне. За четыре с половиной года мы прошли очень серьезный путь и сделали важные шаги в направлении укрепления взаимного доверия», — заявила турецкий дипломат. Следует отметить, что турецкая сторона неоднократно заявляла: открытие границы с Арменией произойдет сразу после подписания окончательного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Процесс нормализации между Анкарой и Ереваном ведется в координации с Баку, хотя в дипломатических и деловых кругах Турции есть силы, выступающие за ускорение процесса и открытие границы без ожидания мирного договора. Как известно, подписание мирного соглашения зависит от внесения изменений в Конституцию Армении — удаления из Основного закона территориальных претензий к Азербайджану. Это требование Азербайджана, и армянские власти готовы его выполнить. Команда Пашиняна работает над проектом новой Конституции, в которой отсутствует ссылка на декларацию о независимости, содержащую территориальные претензии к Азербайджану. Если партия Пашиняна победит на выборах (согласно последним опросам, в этом нет сомнений), в ближайшие месяцы может быть вынесен на референдум проект новой Конституции. Это означает, что сохранение Пашиняна у власти создаст условия для достижения окончательного мира в регионе, а также усилит позиции Турции на Южном Кавказе благодаря открытию границы с Арменией. Россия учитывает эти перспективы и поэтому пытается повлиять на результаты выборов в Армении, используя все имеющиеся рычаги.