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Тройка мошенниц получила сроки

Инара Рафикгызы
17:32 332

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над обвиняемыми в мошенничестве учителями средней школы Тараной Джафаровой, Тахирой Шамиловой и медицинским работником Малахат Мустафаевой.

Как сообщает haqqin.az, приговор был оглашен в ходе судебного заседания под председательством судьи Тельмана Гусейнова. Суд приговорил Малахат Мустафаеву к 5 годам лишения свободы. Она была арестована в зале суда. Остальные обвиняемые — Тарана Джафарова и Тахира Шамилова — получили по 5 лет условного срока.

Согласно обвинительному заключению, Тарана Джафарова, учительница средней школы № 149 поселка Бина, вступив в преступную связь с другими обвиняемыми, обманула группу учителей. Тарана Джафарова говорила потерпевшим, что у нее есть знакомые, имея в виду Тахиру Шамилову и Малахат Мустафаеву, якобы занимающие высокие должности в Министерстве науки и образования, чем сумела завоевать доверие коллег по цеху.

Преступная тройка давала потерпевшим ложные обещания о найме учителей на работу, выдаче сертификатов за высокие баллы, изменении места работы некоторых учителей и приеме выпускников в высшие учебные заведения. В рамках уголовного дела сумма причиненного ущерба оценивается около 160 тысяч манатов.

Следственный орган предъявил каждой из обвиняемых обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана. Для них была избрана мера пресечения, не связанная с арестом.

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