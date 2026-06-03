Дом дают. Дальше — твой выбор…

Более тридцати лет словосочетание məcburi köçkün является частью азербайджанской повседневности. Так называют человека, которого изгнали из села под Агдамом, из квартиры в Шуше, из десятков других городов и сел Карабаха и который остался жить в общежитии, в санатории-недострое, в железнодорожном вагоне на запасном пути. Статус давал право на помощь от государства. И одновременно напоминал: домой нельзя… пока нельзя. Теперь Милли Меджлис правит три закона разом — Жилищный кодекс, закон о статусе беженцев и переселенцев, закон об их социальной защите. И этот самый статус, надо прямо признать, начинает сворачиваться. Не отменяться росчерком пера, а исчерпывать сам себя, потому что исчерпала себя причина, по которой он возник.

Временное пользование закончилось, началась собственность Суть поправок проста, хоть и спрятана за казенными формулировками. Создается Фонд постоянного расселения на освобожденных территориях, и жилье там будет переходить к людям уже не во временное пользование, как раньше, а в собственность. Председатель парламентского комитета по труду Муса Гулиев сегодня заявил, что к этому добавляется новое пособие для тех, кто работает и живет в Карабахе и Восточном Зангезуре, плюс льготы по отпускам, налогам, страховке. Разница между временным жильем и собственностью тут не юридическая мелочь. Тот, кому жилье дали на время, живет на государственной площади как гость — сегодня пустили, завтра попросят на выход. У собственника землю под ногами уже не отнимут. Впервые за тридцать лет переселенцу говорят не «вот тебе временное жилье», а «вот твой дом, владей!» Почему статус вообще должен уйти

Ну и надо честно признать. Статус переселенца по своей природе временный. Он появляется в день, когда у человека отняли дом, и существует ровно до того дня, когда дом возвращен. Так устроено и в международном праве. Человек перестает считаться вынужденным переселенцем, когда его проблема находит надежное долговременное решение. А таким решением признается одно из двух: либо он возвращается в свой прежний дом, либо получает взамен новое постоянное жилье. Первое зачастую невозможно: Агдам стоял в руинах три десятилетия, и прежний дом не воскресить таким, каким он был. Поэтому Азербайджан идет своим путем: на освобожденной земле человеку дают новое современное жилье — и сразу в собственность. А теперь сравним с соседями. В Грузии беженцы из Абхазии и Цхинвальского региона ждут возвращения с начала девяностых, и Тбилиси бережно сохраняет их статус: отказаться от него значило бы признать, что территории потеряны навсегда. У палестинцев статус беженца передают по наследству уже четвертому поколению, и формальных беженцев давно в разы больше, чем тех, кто реально уходил в 1948-м. Статус становится вечным там, где возвращаться некуда. У нас — другой случай. Земли вернулись: за 44 дня осенью 2020-го и за один день в сентябре 2023-го. А вместе с землей вернулась и сама возможность закрыть статус не отменой, а исполнением. Дом дают. Дальше — выбор Здесь и проходит та линия, которую мы обойти не можем. Да и не должны. По новой норме государство считает свой долг выполненным с момента, когда жилье предложено. Отказался от предложенного дома — теряешь статус. Звучит жестко. И все же давайте честно. Тридцать лет статус держался на том, что у человека не было выбора. Этого выбора людей лишила война начала 90-х. А вернули его солдаты, заплатившие за каждое село своей кровью. Теперь земля свободна, территории отстраиваются. Да, масштабная стройка не обходится без шероховатостей на местах, но это рабочие моменты, которые решаются. И у человека впервые за три десятилетия появляется то, чего у него не было, — право решать самому.