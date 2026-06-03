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Дом дают. Дальше — твой выбор…

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Сабина Джафарова, автор haqqin.az
18:00 1884

Более тридцати лет словосочетание məcburi köçkün является частью азербайджанской повседневности. Так называют человека, которого изгнали из села под Агдамом, из квартиры в Шуше, из десятков других городов и сел Карабаха и который остался жить в общежитии, в санатории-недострое, в железнодорожном вагоне на запасном пути. Статус давал право на помощь от государства. И одновременно напоминал: домой нельзя… пока нельзя. Теперь Милли Меджлис правит три закона разом — Жилищный кодекс, закон о статусе беженцев и переселенцев, закон об их социальной защите. И этот самый статус, надо прямо признать, начинает сворачиваться. Не отменяться росчерком пера, а исчерпывать сам себя, потому что исчерпала себя причина, по которой он возник.

Более 30 лет словосочетание məcburi köçkün является частью азербайджанской повседневности. Так называют человека, которого изгнали из села под Агдамом, из квартиры в Шуше, из десятков других городов и сел Карабаха и который остался жить в общежитии, в санатории-недострое, в железнодорожном вагоне на запасном пути. Статус давал право на помощь от государства

Временное пользование закончилось, началась собственность

Суть поправок проста, хоть и спрятана за казенными формулировками. Создается Фонд постоянного расселения на освобожденных территориях, и жилье там будет переходить к людям уже не во временное пользование, как раньше, а в собственность. Председатель парламентского комитета по труду Муса Гулиев сегодня заявил, что к этому добавляется новое пособие для тех, кто работает и живет в Карабахе и Восточном Зангезуре, плюс льготы по отпускам, налогам, страховке.

Разница между временным жильем и собственностью тут не юридическая мелочь. Тот, кому жилье дали на время, живет на государственной площади как гость — сегодня пустили, завтра попросят на выход. У собственника землю под ногами уже не отнимут. Впервые за тридцать лет переселенцу говорят не «вот тебе временное жилье», а «вот твой дом, владей!»

Почему статус вообще должен уйти

Впервые за тридцать лет переселенцу говорят не «вот тебе временное жилье», а «вот твой дом, владей!»

Ну и надо честно признать. Статус переселенца по своей природе временный. Он появляется в день, когда у человека отняли дом, и существует ровно до того дня, когда дом возвращен. Так устроено и в международном праве. Человек перестает считаться вынужденным переселенцем, когда его проблема находит надежное долговременное решение. А таким решением признается одно из двух: либо он возвращается в свой прежний дом, либо получает взамен новое постоянное жилье. Первое зачастую невозможно: Агдам стоял в руинах три десятилетия, и прежний дом не воскресить таким, каким он был. Поэтому Азербайджан идет своим путем: на освобожденной земле человеку дают новое современное жилье — и сразу в собственность.

А теперь сравним с соседями. В Грузии беженцы из Абхазии и Цхинвальского региона ждут возвращения с начала девяностых, и Тбилиси бережно сохраняет их статус: отказаться от него значило бы признать, что территории потеряны навсегда. У палестинцев статус беженца передают по наследству уже четвертому поколению, и формальных беженцев давно в разы больше, чем тех, кто реально уходил в 1948-м. Статус становится вечным там, где возвращаться некуда. У нас — другой случай. Земли вернулись: за 44 дня осенью 2020-го и за один день в сентябре 2023-го. А вместе с землей вернулась и сама возможность закрыть статус не отменой, а исполнением.

Дом дают. Дальше — выбор

Здесь и проходит та линия, которую мы обойти не можем. Да и не должны. По новой норме государство считает свой долг выполненным с момента, когда жилье предложено. Отказался от предложенного дома — теряешь статус. Звучит жестко. И все же давайте честно. Тридцать лет статус держался на том, что у человека не было выбора. Этого выбора людей лишила война начала 90-х. А вернули его солдаты, заплатившие за каждое село своей кровью. Теперь земля свободна, территории отстраиваются. Да, масштабная стройка не обходится без шероховатостей на местах, но это рабочие моменты, которые решаются. И у человека впервые за три десятилетия появляется то, чего у него не было, — право решать самому.

Теперь земля свободна, территории отстраиваются. Да, масштабная стройка не обходится без шероховатостей на местах, но это рабочие моменты, которые решаются

Кто-то вернется в Лачин, Физули и другие районы. Кто-то останется там, где обжился. И то, и другое — теперь выбор. При всем уважении к человеку, который предпочтет не возвращаться: это его решение, и государство не обязано бесконечно содержать статус, переставший отражать реальность. Шехиды погибли не ради этого. Они погибли, чтобы у народа снова была земля, на которую можно вернуться. Кто возвращается — тому дом в собственность и предусмотренная законодательством поддержка на новом месте. Но пожизненный статус вынужденного переселенца не полагается никому.

Что в итоге?

К слову, резкого обрыва не будет. Трехлетний переходный период сохранен — он не рубится в один день. Часть поддержки вообще пока не завязана на статус: оплату учебы 3923 студентам-переселенцам, поступившим в этом году на платные отделения, государство будет вносить до конца обучения. Да и сама система помощи за эти годы была огромной — только с 2004 по 2019 год по проблемам переселенцев вышло 75 президентских актов, 224 правительственных решения, 11 законов; снесли 12 палаточных лагерей и вагонных поселков, построили 121 новый поселок на 62 тысячи семей.

Критики скажут, что дом — это еще не все. Тому, кто вернется, нужны не одни стены, но и работа, школа, поликлиника, дорога… И мы с этим согласны. Но видим и другое: эта работа идет. Есть куда расти и что улучшать? Однозначно. Сделано не все — да и невозможно за пять-шесть лет отстроить то, что разрушали и разграбляли по кирпичику десятилетиями. Но главное — процесс идет. А вместе с ним уходит и сам статус. Тридцать лет он говорил о том, что у людей отняли. Теперь он уходит, потому что отнятое возвращают…

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