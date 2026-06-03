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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры

18:22 1380

Азербайджан и Европейский союз согласовали текст «Приоритетов партнерства» и возобновили переговоры о стратегическом взаимодействии, сообщило представительство Евросоюза в стране.

«В Баку состоялись продуктивные переговоры между ЕС и Азербайджаном в связи с 30-летием партнерства. Переговорщики предварительно согласовали текст «Приоритетов партнерства» и официально возобновили переговоры по новому двустороннему соглашению (о стратегическом партнерстве), — сообщила дипмиссия. — Наш фокус — усиление диалога, развитие связей и экономического сотрудничества».

14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Еврокомиссии и верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Документ должен заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года. Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС включает четыре блока. Сейчас открытыми остаются некоторые вопросы по торгово-экономической части. Баку ранее заявлял, что текст документа согласован на 90%. Переговоры между сторонами по данному соглашению не велись последние несколько лет.

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