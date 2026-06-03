Греция выразила демарш Украине

Греция заявила официальный протест Украине после обнаружения 7 мая у побережья острова Лефкада беспилотного морского аппарата со взрывчаткой. Об этом сообщила представитель МИД Греции Лана Зокиу.

По данным греческих СМИ, речь может идти о дроне типа «Казак Мамай», который нес до 100 кг взрывчатки. Афины предполагают, что аппарат мог быть связан с операциями против судов российского «теневого флота», используемого для перевозки нефти в обход санкций.

В МИД Украины заявили, что доказательств связи найденного дрона с украинскими операторами нет.