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Греция выразила демарш Украине

18:49 993

Греция заявила официальный протест Украине после обнаружения 7 мая у побережья острова Лефкада беспилотного морского аппарата со взрывчаткой. Об этом сообщила представитель МИД Греции Лана Зокиу.

По данным греческих СМИ, речь может идти о дроне типа «Казак Мамай», который нес до 100 кг взрывчатки. Афины предполагают, что аппарат мог быть связан с операциями против судов российского «теневого флота», используемого для перевозки нефти в обход санкций.

В МИД Украины заявили, что доказательств связи найденного дрона с украинскими операторами нет.

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