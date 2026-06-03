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Зеленский: Хочу говорить с Путиным, не хочу ждать

19:03 946

Украина ожидает приезда переговорной группы из США, однако это происходит очень долго. Такое мнение высказал украинский президент Владимир Зеленский во время совместной встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

«К сожалению, мы сегодня не в фокусе. На мой взгляд, Иран – это вопрос номер один для Соединенных Штатов Америки. А затем идет вопрос Украины. К сожалению, мы находимся в очереди этих войн», – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что именно США – это та страна, которая может сильнее всего подтолкнуть Кремль к завершению войны. В то же время, отметил Зеленский, для Украины лучшим вариантом было бы, чтобы в переговоры были вовлечены как Вашингтон, так и Европа.

«Война здесь, на европейском континенте. Я действительно считаю, что самый сильный вариант – это Соединенные Штаты Америки и представители Европы. Но, как я и говорил, для нас все равно номер один – это закончить войну. И здесь нет альтернативы. И поэтому я откровенно говорил: мы поддерживаем любой формат. И я готов к прямым переговорам с Путиным, чтобы завершить эту войну, чем ждать в очереди, когда все закончат все конфликты в мире, а потом дойдет до нас очередь», – добавил Зеленский.

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