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Хренин о войне с Россией против Запада

19:39 109

Риск вооруженного конфликта Москвы и Минска с Западом «достиг крайне высокого уровня», заявил глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин. Он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.

«Оценивая сложившуюся обстановку в Восточноевропейском регионе, констатируем, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в ОДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока», — сказал Хренин на заседании Совета министров обороны стран ОДКБ в Москве.

По его словам, Беларусь и Россия рассматривают наращивание сил НАТО у своих границ как «подготовку к возможному столкновению». Он отметил, что в Польше и странах Балтии сейчас размещены около 21 тысячи военнослужащих альянса, и одновременно эти государства добиваются увеличения американского контингента.

Хренин также заявил, что НАТО «регулярно отрабатывает переброску войск к своим восточным границам и наступательные операции против России и Беларуси». По его мнению, рекордные военные расходы стран блока, превысившие $1,6 трлн в год, свидетельствуют о «подготовке к вооруженному противостоянию».

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