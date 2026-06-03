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Сборная Азербайджана обыграла Чехию на чемпионате мира

Отдел спорта
19:46 110

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 провела свой третий матча на чемпионате мира, который продолжается в Варшаве.

Наша команда в составе Дины Ульяновой, Александры Молленхауэр, Брианны Фрейзер и Арики Картер со счетом 14:11 обыграла Чехию.

В 20:55 по бакинскому времени мы проведем заключительную встречу на групповом этапе против Польши.

После трех матчей у Азербайджана две победы. Мы занимаем 2-е место в группе. Напомним, 1 июня наши баскетболистки обыграли Мадагаскар и проиграли действующим чемпионкам мира из Нидерландов.

Всего на чемпионате мира 20 команд поделены на четыре группы. Победители групп напрямую выйдут в четвертьфинал. Команды, занявшие второе и третье места, сыграют в так называемом плей-ин за право участвовать в 1/4 финала. Чемпионат мира завершится 7 июня.

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