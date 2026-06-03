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У границ России может появиться ядерное оружие

20:08 1349

Литва ведет переговоры с США о возможном размещении американского ядерного оружия на своей территории, сообщил журналистам литовский министр национальной обороны Робертас Каунас.

США рассматривают сценарий с размещением ядерного оружия в европейских странах НАТО, которые до сих пор не были задействованы в этой программе, с целью убедить союзников, что сокращение обычной военной поддержки Вашингтона не ослабит их безопасность, сообщила Financial Times.

По словам трех собеседников газеты, обсуждается развертывание американских самолетов, способных нести ядерные заряды. «Литва, безусловно, не стоит в стороне», – сказал Каунас.

Конституция Литвы запрещает размещение в стране оружия массового поражения. Однако президент Гитанас Науседа выступил с предложением внести поправки в основной закон, сославшись на существующие угрозы.

Американские самолеты с ядерным оружием сейчас находятся на базах в четырех странах ЕС – Бельгии, Германии, Италии и Нидерландах, а также в Турции и Великобритании. Британия при этом обладает и собственным ядерным оружием.

Литва граничит с Беларусью, где Кремль решил разместить такое оружие. В мае белорусские и российские военные провели учения, включавшие отработку его применения, лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко дистанционно проконтролировали ход тренировки. На юго-западе Литва также граничит с Калининградской областью.

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