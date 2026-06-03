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Не стало Ровшана Мурадова

Отдел информации
20:24 1851

В Стамбуле скоропостижно скончался Ровшан Мурадов – один из основателей Международного центра Низами Гянджеви и генеральный секретарь Центра с первых дней его существования. Об этом сообщает аккаунт Международного центра Низами Гянджеви в соцсети Х.

«В Стамбуле Мурадов занимался делом, которое так сильно любил, — организацией участия МЦНГ в важной международной конференции в Турции.

Мурадов благодаря своему видению, самоотверженности и неустанным усилиям сыграл центральную роль в превращении этого учреждения в ту уважаемую на международном уровне организацию, которой она является сегодня. Он привлекал к работе сотрудников, был для них наставником и вдохновлял их, устанавливал прочные партнерские отношения на разных континентах и беспрестанно работал над укреплением уз дружбы между выдающимися членами Центра.

Будучи больше, чем просто умелым руководителем и состоявшимся международным деятелем, Ровшан обладал редким даром объединять людей. Благодаря своей теплоте и душевной щедрости он способствовал развитию не только профессионального сотрудничества, но и подлинного чувства семьи внутри сообщества МЦНГ. Его глубоко уважали, им безмерно восхищались, и его искренне любили все, кто имел честь знать его и работать с ним.

Его уход оставляет огромную пустоту в наших сердцах и в жизни организации, которой он отдал так много сил. Его наследие будет продолжать жить в организации, которую он помог создать, во множестве дружеских связей, которые он бережно поддерживал, и в бесчисленных судьбах людей, которых он коснулся.

Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье, близким и многочисленным друзьям Мурадова по всему миру. Пусть они найдут утешение в понимании того, что жизнь Ровшана была примером служения, дружбы и непреходящих достижений и что память о нем навсегда останется с нами», - сообщили в Центре, пообещав предоставить дополнительную информацию о проведении поминальных мероприятий.

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