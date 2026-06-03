Баку: еще четыре года аномалий…

В последнее время частота проливных дождей в Баку увеличилась, а затопленные улицы, дворы и тоннели стали обычной картиной азербайджанской столицы.

Доктор философии по географии, доцент Института географии Министерства науки и образования Азербайджана Гасан Набиев в беседе с haqqin.az отметил, что увеличение частоты обильных осадков связано с глобальным потеплением, стремительным таянием ледников в Арктике, увеличением освобожденной от льда поверхности Северного Ледовитого океана, повышением влажности циклонов, которые там образуются и направляются на юг: «В средних и верхних слоях тропосферы существует ложбина высотных циклонов — это вытянутая в виде буквы V зона пониженного атмосферного давления. Она соединяет более крупные полярные или умеренные вихри, вызывая существенные изменения погоды как в верхних слоях атмосферы, так и у земной поверхности. Так вот ложбина высотных циклонов, продвигаясь в южном направлении, достигает восточной части Средиземного моря. Проникновение холодных воздушных масс в зону Средиземноморья усиливает процессы формирования циклонов. Этот процесс запускается при столкновении теплых и холодных воздушных масс, формируя волны на атмосферных фронтах, которые закручиваются под действием вращения Земли. Сформированные в южной части ложбины циклоны перемещаются на восток, в сторону стран Южного Кавказа, в том числе Азербайджана. Южные циклоны создают условия для выпадения обильных и интенсивных осадков, а также для формирования массовых селевых потоков в речных бассейнах».

«Тут может появиться вопрос: почему именно над Баку происходит такое явление? Скажем, частые проливные дожди вполне характерны для Гянджи, которая находится в предгорьях Малого Кавказа. Там горные хребты загораживают вторжение холодных масс воздуха, поэтому воздух вынужденно, то есть динамически, поднимается, охлаждается и приводит к выпадению интенсивных осадков. Исследования показывают, что в Баку причиной выпадения таких осадков является также изменение микрорельефа столицы. В результате увеличения количества многоэтажек они, как горы, препятствуют вторжению воздушных потоков и приводят к вынужденному поднятию воздушных масс, охлаждению и выпадению обильных дождей. Сегодня синоптическая обстановка очень благоприятна для выпадения таких интенсивных осадков», — сказал Набиев. Близкое расположение изобар (линии на карте погоды, соединяющие точки равного давления на поверхности Земли), увеличение градиента давления (величины, характеризующей быстроту изменения атмосферного давления) приводят к формированию над Южным Кавказом высотной фронтальной зоны, усилению процесса образования южных циклонов и вторжению холодных масс с юго-запада. «Из-за этих причин может усиливаться ветер и выпадать много осадков интенсивного характера», — сказал эксперт.