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Баку: еще четыре года аномалий…

Для haqqin.az комментирует Гасан Набиев
20:35 1195

В последнее время частота проливных дождей в Баку увеличилась, а затопленные улицы, дворы и тоннели стали обычной картиной азербайджанской столицы.

Доктор философии по географии, доцент Института географии Министерства науки и образования Азербайджана Гасан Набиев в беседе с haqqin.az отметил, что увеличение частоты обильных осадков связано с глобальным потеплением, стремительным таянием ледников в Арктике, увеличением освобожденной от льда поверхности Северного Ледовитого океана, повышением влажности циклонов, которые там образуются и направляются на юг:

«В средних и верхних слоях тропосферы существует ложбина высотных циклонов — это вытянутая в виде буквы V зона пониженного атмосферного давления. Она соединяет более крупные полярные или умеренные вихри, вызывая существенные изменения погоды как в верхних слоях атмосферы, так и у земной поверхности. Так вот ложбина высотных циклонов, продвигаясь в южном направлении, достигает восточной части Средиземного моря.

Проникновение холодных воздушных масс в зону Средиземноморья усиливает процессы формирования циклонов. Этот процесс запускается при столкновении теплых и холодных воздушных масс, формируя волны на атмосферных фронтах, которые закручиваются под действием вращения Земли. Сформированные в южной части ложбины циклоны перемещаются на восток, в сторону стран Южного Кавказа, в том числе Азербайджана. Южные циклоны создают условия для выпадения обильных и интенсивных осадков, а также для формирования массовых селевых потоков в речных бассейнах».

«Тут может появиться вопрос: почему именно над Баку происходит такое явление? Скажем, частые проливные дожди вполне характерны для Гянджи, которая находится в предгорьях Малого Кавказа. Там горные хребты загораживают вторжение холодных масс воздуха, поэтому воздух вынужденно, то есть динамически, поднимается, охлаждается и приводит к выпадению интенсивных осадков.

Исследования показывают, что в Баку причиной выпадения таких осадков является также изменение микрорельефа столицы. В результате увеличения количества многоэтажек они, как горы, препятствуют вторжению воздушных потоков и приводят к вынужденному поднятию воздушных масс, охлаждению и выпадению обильных дождей. Сегодня синоптическая обстановка очень благоприятна для выпадения таких интенсивных осадков», — сказал Набиев.

Близкое расположение изобар (линии на карте погоды, соединяющие точки равного давления на поверхности Земли), увеличение градиента давления (величины, характеризующей быстроту изменения атмосферного давления) приводят к формированию над Южным Кавказом высотной фронтальной зоны, усилению процесса образования южных циклонов и вторжению холодных масс с юго-запада. «Из-за этих причин может усиливаться ветер и выпадать много осадков интенсивного характера», — сказал эксперт.

Набиев напомнил, что в июле 2021 года такое явление наблюдалось в Западной Европе: Германии, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Австрии. «Тогда выпало превышающее норму в три раза количество осадков. Были жертвы среди населения, тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома. Такие осадки выпадают раз в 200 лет.

Причина такая же, как и у прошедших в этом году ливней в Баку: глобальные изменения климата приводят к учащению меридиональных процессов, то есть изменениям в глобальной циркуляции атмосферы, при которых воздушные массы перемещаются преимущественно с севера на юг или с юга на север, а не с запада на восток. Из-за этого усиливается обмен теплом и холодом между полюсами и экватором. Вторжение холодного воздуха в теплые широты провоцирует сильные ливни, град, ураганы и сели», — отметил ученый.

По словам Набиева, «исследования показали, что причина увеличения количества меридиональных процессов связана с повышением солнечной активности, которая продлится до 2030 года. Поэтому до указанного года следует ожидать опасные метеорологические явления в Баку».

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