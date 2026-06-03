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Шойгу появился и пугает Армению

21:01 849

Интеграция Армении с Европейским союзом под видом диверсификации означает разрыв с Евразийским экономическим союзом и Россией, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Интеграция с ЕС, пусть и под видом диверсификации, означает разрыв с ЕАЭС и Россией, как бы ни уверяли отдельные деятели, что это не так. Подобные шаги приведут экономику Армении к глубокому кризису.

Хочу сказать прямо - ни расширение связей Армении с ЕС, ни смягчение перехода на евростандарты, ни выход из экономического кризиса, который за этим последует, мы финансировать не будем», - заявил секретарь СБ РФ.

По его словам, «практически весь реальный сектор экономики Армении завязан на Россию, в Европе для Еревана нет рынков сбыта».

«Власти Армении не могут не осознавать и того, что у страны нет ни сертификации товаров по евростандартам, ни рынков сбыта. Почти весь реальный сектор экономики завязан на Россию», - добавил Шойгу.

По его словам, только по сельскохозяйственной продукции, более 96% которой потребляет Россия, Армения потеряет более $700 млн в год и тысячи, если не десятки тысяч, рабочих мест.

Шойгу также заявил, что потери Армении от сокращения туризма из России могут в конечном счете составить до $1,5 млрд. Он добавил, что «небольшие суммы, выделяемые Евросоюзом по факту на выгодные самим европейцам проекты, не смогут компенсировать эти потери».

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