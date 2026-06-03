У Путина заявили: Азербайджан может дать гораздо больше...

Россия будет замещать армянские сельскохозяйственные продукты азербайджанскими, заявил специальный представитель президента РФ Борис Титов.
По его словам, в сельском хозяйстве Азербайджан может дать России куда больше продукции, чем Армения.
В то же время, заявил он, Россия и Азербайджан являются важными друг для друга поставщиками сельскохозяйственной продукции.
Титов отметил, что Азербайджан поставляет плодоовощную продукцию, в то время как Россия поставляет республике зерно. Он выразил надежду на то, что «дружественные отношения между странами будут развиваться дальше».