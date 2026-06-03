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У Путина заявили: Азербайджан может дать гораздо больше...

21:51 2068

Россия будет замещать армянские сельскохозяйственные продукты азербайджанскими, заявил специальный представитель президента РФ Борис Титов.

По его словам, в сельском хозяйстве Азербайджан может дать России куда больше продукции, чем Армения.

В то же время, заявил он, Россия и Азербайджан являются важными друг для друга поставщиками сельскохозяйственной продукции.

Титов отметил, что Азербайджан поставляет плодоовощную продукцию, в то время как Россия поставляет республике зерно. Он выразил надежду на то, что «дружественные отношения между странами будут развиваться дальше».

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