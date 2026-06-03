Россия бомбит торговые склады

3 июня российская армия атаковала Днепропетровскую область Украины, в результате чего восемь человек получили ранения, произошли разрушения и пожары.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, ВС РФ нанесли удар по Днепровскому району. По его словам, 34-летнюю женщину и 53-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Впоследствии глава ОВА заявил еще об одном ударе по Днепровскому району и отметил, что, по предварительным данным, там загорелись склады одной из торговых сетей. Впоследствии он сообщил о повторной атаке на этот же район.

«Медицинская помощь понадобилась уже шестерым людям. Пятеро госпитализированы, трое из них – в тяжелом состоянии», – написал он.

Позже Ганжа добавил, что в одной части Днепровского района загорелись склады торговой сети, а в другой – пострадали шесть человек. Все они госпитализированы. Двое мужчин и женщина – в тяжелом состоянии.

«Одна пострадавшая в Днепре. 38-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести», – сообщил он.

Затем последовал еще один российский удар по Днепровскому району: под атакой оказалась логистическая компания.