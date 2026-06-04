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США готовят гигантскую военную помощь для Украины

обновлено 01:02
01:02 1176

Американская администрация рассчитывает вскоре передать Украине военную помощь в рамках утвержденного ранее Конгрессом США пакета на $400 млн. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«Думаю, вы увидите новости на этот счет достаточно скоро», - заявил он на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса. «Я как помощник [президента США] по национальной безопасности видел межведомственное согласование [этого вопроса]. И, думаю, довольно скоро вы увидите новости по этому поводу", - отметил Рубио. «Есть срочность в попытке решить это и доставить [новые вооружения Киеву]», - добавил глава американской дипломатии. 

*** 23:14 

США не являются беспристрастными посредниками в урегулировании войны России и Украины, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

«Давайте внесем ясность с учетом вышесказанного: мы не являемся, если говорить откровенно, беспристрастными посредниками в этой войне», — сказал Рубио.

Как пояснил госсекретарь, Вашингтон продолжает открыто поддерживать Киев.

«Мы не поставляем вооружения России. Мы поставляем вооружения только Украине. Мы не вводим санкции в отношении Украины, мы вводим санкции только в отношении России. Так что мы явно выбрали сторону [в этом конфликте]», — сказал глава внешнеполитического ведомства США.

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