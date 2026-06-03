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Европа хочет посадить Путина за стол

3 июня 2026, 23:29 993

Европейские союзники совместно с Киевом разрабатывают стратегию привлечения России к мирным переговорам. Инициатива связана с изменением динамики на поле боя в пользу Украины.

Как сообщает Bloomberg, возможность проведения переговоров с участием обеих сторон обсуждают чиновники трех крупнейших экономик Европы - Германии, Франции и Великобритании. Они уже провели соответствующие консультации с украинскими коллегами.

По информации источников, европейские лидеры видят окно возможностей для того, чтобы посадить российского президента Владимира Путина за стол переговоров. Этому способствует несколько факторов, в частности то, что переговоры под руководством США пока зашли в тупик, а российские войска несут все большие потери на поле боя.

Кроме того, Украина демонстрирует успехи, нанося эффективные удары беспилотниками в глубину территории РФ, а в самой Москве появляются первые признаки недовольства войной на самом высоком уровне.

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