Европа хочет посадить Путина за стол

Европейские союзники совместно с Киевом разрабатывают стратегию привлечения России к мирным переговорам. Инициатива связана с изменением динамики на поле боя в пользу Украины.

Как сообщает Bloomberg, возможность проведения переговоров с участием обеих сторон обсуждают чиновники трех крупнейших экономик Европы - Германии, Франции и Великобритании. Они уже провели соответствующие консультации с украинскими коллегами.

По информации источников, европейские лидеры видят окно возможностей для того, чтобы посадить российского президента Владимира Путина за стол переговоров. Этому способствует несколько факторов, в частности то, что переговоры под руководством США пока зашли в тупик, а российские войска несут все большие потери на поле боя.

Кроме того, Украина демонстрирует успехи, нанося эффективные удары беспилотниками в глубину территории РФ, а в самой Москве появляются первые признаки недовольства войной на самом высоком уровне.