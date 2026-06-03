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Чемпионы мира из Азербайджана вышли в финал чемпионата Европы

Отдел спорта
3 июня 2026, 23:54 1048

Сборная Азербайджана по мини-футболу провела полуфинальный матч чемпионата Европы, который проходит в столице Словакии Братиславе.

В матче за выход в финал азербайджанским футболистам, которые являются действующими чемпионами мира, противостояла Сербия - действующий чемпион Европы.

На 12-й минуте счет в матче открыл Хатаи Багиров. Сербы восстановили равновесие через семь минут - отличился Марко Вужович. Игровое время, 50 минут, завершилось вничью - 1:1. А в серии пенальти точнее была сборная Азербайджана - 3:1. Эльвин Ализаде, Тамкин Халилзаде и Рамиз Човдаров пробили точно. А голкипер Вели Гафаров смог парировать один удар сербов.

В финале Азербайджан сыграет с Украиной, которая сегодня в полуфинале обыграла Венгрию - 5:1.

Финал пройдет 4 июня и начнется в 22:30 по бакинскому времени.

Напомним, подопечные Эльшада Гулиева на групповом этапе победили Австрию (1:0), Италию (3:0) и Францию (3:2), в 1/8 финала взяли верх над Казахстаном (3:2), а в четвертьфинале одолели Чехию (5:2).

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