Выяснилось, что Иран не вмешивается

Иран «никогда не пытался вмешиваться» во внутренние дела Ливана. Об этом в интервью базирующемуся в Бейруте телеканалу Al Mayadeen заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

По его словам, Иран считает Ливан братской и дружественной страной.

«Война между Ираном, Израилем и США с первого дня связана с конфликтом в Ливане. Наша позиция абсолютно ясна: завершение войны и прекращение огня должны быть достигнуты одновременно на всех фронтах сопротивления, включая Ливан», — отметил министр.

Он напомнил, что в ходе переговоров о прекращении огня попросил премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа включить Ливан в условия меморандума.

«Мы открыто заявили всем заинтересованным сторонам, что нападение на Бейрут является открытой агрессией, и мы не будем молчать», — подчеркнул Аракчи.